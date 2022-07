Imanol Rodríguez, quien recientemente fue eliminado de El Hotel de los Famosos, habló de su experiencia en el reality de televisión en el que tuvo que convivir con Sabrina Carballo, actriz que en 2016 tuvo un romance con su padre, Miguel Ángel Rodríguez.

En ese año, el actor y humorista se separó de Maribel Altavista, con quien estuvo 30 años y tuvo dos hijos, uno de ellos, Imanol.

"¿Qué onda con Sabrina, teniendo en cuenta que tuvo una relación con tu papá?", le preguntó sin rodeos Karina Iavícoli al joven actor en Socios del Espectáculo.

Jugando con el humor, el joven actor respondió: "Fingí demencia. Nunca me enteré de nada". Luego, Imanol habló en un tono más serio: “Fue un tema que en su momento lo charlé con mi viejo. No tuve vínculo (con Sabrina). Fue hace un montón y (el romance fue) bastante express".

Ya sobre el final del reality, Imanol Rodríguez fue eliminado y reveló cómo tomó su padre su decisión de ingresar al programa de televisión. “Mi papá me dijo que lo haga, al toque. No vio tanto el programa. Pero se divertía. Cuando me fue a ver (al hotel), hablábamos de otras cosas”, contó el actor.