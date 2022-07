Hace unas semanas, la mayoría de los televidentes de El hotel de los famosos tomaron partido por Locho Loccisano y consideraron que varios de sus compañeros, los pertenecientes a "La familia", le estaban haciendo bullying y acoso.

Ante esta situacion, los fanáticos del programa no dudaron en dejar varios comentarios en las redes sociales de los participantes, quienes tuvieron cerrar sus redes sociales o limitar los comentarios debido a que estaban recibiendo muchas críticas. Una de ellas fue Emily Lucius, quien cuando salió del reality no pudo creer lo que estaba sucediendo.

Ahora que en los programas emitidos ya fue eliminada, la influencer comenzó a hablar. Primero, la joven publicó un comunicado en sus redes sociales en el que le pidió perdón a Locho. Y este jueves, la joven decidió hablar con Intrusos.

"Desde que salí y me enteré de todo lo que estaba pasando afuera, siento una presión muy fuerte en el pecho. Mucha angustia... Lo que más bronca me da es estar triste por un juego. Yo me considero muy responsable, respetuosa y educada", empezó Emily en un audio de WhatsApp que le mandó a Maite Peñoñori.

Al borde del llanto, la joven se refirió a las críticas: "Si hay algo que jamás haría es hacerle mal a otra persona, porque no me lo permito. No sé qué se vio para que se me juzgue tanto. Es la primera vez que yo estoy en tele. Entré con ganas de pasarla bárbaro. Después, cada episodio que pasaban era '¿qué van editar ahora? No sé si lo quiero ver'"

Maite aseguró que Emily le dijo que no quiere ir a programas de televisión: "Dijo que no va a ir a los programas porque la está pasando mal. Era algo que tenía que cumplir, pero en términos contractuales con la productora está todo bien".