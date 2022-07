Sabrina Rojas: "Ser infiel es algo que me ha pasado"

La actriz y modelo Sabrina Rojas, participó del programa PH que conduce Andy Kusnetzoff, y confeso que, en el pasado, ha sido infiel. "Todos hemos sido infieles", aseguró la invitada, aunque el resto de los convocados, insistió en que ellos no y Sabrina aseveró que: "Yo soy la única que dice la verdad"..

Antes de eso, Rojas había explicado que sufrió infidelidades y desilusiones. "Todos fuimos losers del amor en algún momento. Me han dejado, me han metido los cuernos, he llorado y he sufrido, todo. Después cuando todo pasa decís '¿por qué invertí tanto tiempo?' pero en el momento es como una obsesión. Es tremendo", aseguró.

Consultada por el conductor para que profundice, Sabrina indicó que: "Nunca me terminaron dejando pero en el proceso sí, sufrí desilusión. También me fueron infieles y me enteré pero desde chica que sufro. Me enteré porque a veces la vida te da la señal que te tiene que dar en el momento justo", filosofó.