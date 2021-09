Hace tres días, Estafanía Berardi en el programa Mañanísima, contó que Benjamín Vicuña había cometido infidelidad a su ex la China Suárez, con una moza que conoció en un bar. Y a partir de allí comenzó el escándalo.

Vicuña, indignado, se aprestó a iniciar acciones judiciales y le remitió una notificación a Berardi, pero extrañamente, lo hizo por Whatsapp. “Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal del señor Benjamín Vicuña. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento. Mi abogado, Martín Leguizamón me dijo que es más una amenaza que una carta documento”, contó Estefanía.

La panelista aclaró de todos modos que "Yo lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema de la infidelidad. Para mí con un llamado estaba súper bien. Aparte, yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que vuelva a estar bien con su mujer. Me pidió que no haga más referencia a su persona”, dijo y completó: "Le dije que no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y tengo palabra”.