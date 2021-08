El River de Marcelo Gallardo y el campeonato local han tenido destinos esquivos durante más de siete años. Sin embargo, ahora que se transformó en el único objetivo del equipo de acá a fin de año, la obligación es total. El Millonario que está a tiro de los de arriba recibe en el Monumental a Aldosivi, de muy buen campeonato, que si gana puede quedar como líder.

El equipo de Núñez tendrá varias modificaciones respecto del equipo que dejó una pálida imagen al empatar con Gimnasia en La Plata. Ni Jorge Carrascal ni Nicolás De La Cruz podrán ser tenidos en cuenta para el partido dado que padecen fatigas musculares. En lugar del uruguayo ingresará José Paradela.

Además, el entrenador tiene dos dudas más que tienen que ver exclusivamente con una cuestión de nivel. En la mitad de la cancha el nivel de Bruno Zuculini ha decaído levemente, del mismo modo que el de Enzo Fernández ha subido un poco, por lo que se disputarán un lugar. En ataque, Braian Romero, que ha mermado notoriamente su rendimiento desde el partido con Boca por Copa Argentina podría dejar su puesto y que el centroatacante sea Julián Álvarez.

El Tiburón viene en buena racha. Ganó tres de sus últimos cuatro partidos y en el último superó por 3 a 0 al campeón del fútbol argentino, Colón, en un muy buen partido. Si bien actualmente se encuentra 7°, si gana igualará la línea de Lanús, el puntero.

Dados el último buen rendimiento, Fernando Gago pensaba repetir el equipo, pero en la última práctica antes de viajar a la ciudad de Buenos Aires, Francisco Cerro presentó una molestia muscular por lo que no viajó con el resto del equipo. Su lugar lo ocuparía Federico Gino.

Si bien es un torneo inusual, porque no es largo, pero tampoco corto, de a poco se agota el margen de error. Si bien River no está tan lejos como para despedirse de sus chances si no saca un buen resultado ante el conjunto marplatense, tampoco puede quedar tan lejos. Además, debe encontrar el juego que hasta ahora, en este semestre, mostró a cuentagotas.