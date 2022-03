Estefanía Berardi blanqueo que estuvo en pareja con Lucas Alario

Estefanía Berardi es una de las nuevas angelitas del programa Los Ángeles a la Mañana, que ahora va a la tarde y conduce Ángel de Brito. La nueva incorporación viene de lucirse en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima.

Para "entrar en confianza" sus compañeros le preguntaron por su situación sentimental. Berardi dijo que su pareja: "No es del ambiente. Es un desconocido. Se llama Mauricio y se dedica a la política".

Pero nadie se quedó con las ganas de insistirle sobre una anterior pareja y luego de algunas evasivas poco convincentes Estefanía contó: " Bueno, era Lucas Alario. Si estuvo o está en la selección no lo sé, porque soy un queso con lo del fútbol . Es un chico divino, pero un poco me di cuenta que ese perfil no era el que quería. Sé que ahora está de novio con otra chica y muy bien", dijo.

