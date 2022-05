Varias figuras de la televisión argentina, entre ellas Sabrina Garciarena, Connie Ansaldi, Natalia Oreiro, Agustina Cherri y Mercedes Funes, entre otras, apoyaron públicamente a Facundo Arana luego de las controversiales acusaciones de Romina Gaetani.

Gaetani reveló el pasado viernes en LAM que el actor, con quien trabajó en "Noche y Día" en 2014, había sido violento. A lo cual, Maju Lozano se sumó en apoyar a la actriz al contar cómo la encaró Arana por una nota que le había hecho años atrás a Isabel Macedo. Sin embargo, tanto Connie como Sabrina decidieron respaldarlo públicamente.

“Contar hace más de 20 años con tu amistad, es un privilegio. A mí no me van a contar como sos. Ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros”, escribió Ansaldi en un posteo dedicado al esposo de María Susini.

Al ver la publicacion, Garciarena reaccionó con un tierno mensaje dedicado a su amigo. "Claro que sí, Facundo, te quiero amigo", escribió Sabrina, en forma de apoyo. A lo que Ansaldi respondió con varios emojis de corazones rojos.

Por otra parte, Natalia Oreiro compartió una foto vintage junto al actor, en la cual se los puede ver a ambos abrazados y sonrientes y lo etiquetó, sin agregar más comentarios al respecto. Sin embargo, la imagen ya de por sí marca su posición.

Finalmente, Agustina Cherri habló de su experiencia al trabajar con Arana, que fue diferente a la expresada por Gaetani. "Te puedo decir que conozco a Facundo hace añares y trabajé muchísimo con él. Nunca viví una situación personal de este estilo con él, ni vi que haya pasado", expresó la ex-pareja de Gastón Pauls.

Ante la situación, Facundo Arana dijo que buscará llevar a Gaetani ante la Justicia con el objetivo de que se retracte de sus dichos en su contra.