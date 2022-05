Romina Gaetani volvió a apuntar contra Facundo Arana

Romina Gaetani reveló la semana pasada, que durante grabaciones de una novela donde compartieron protagónico, Facundo Arana la sometió al maltratos. El actor, indignado reaccionó, pero Gaetani volvió al ataque.

“No temo por lo que dije. Las mujeres tenemos que dejar de temer. Me salió del corazón. No, no me salió del corazón. Me salió de las tripas. El cuerpo habla y cuando el cuerpo habla, tiene que hablar. Y a veces es en ese segundo donde uno tiene que hablar. Si tengo que repetir algo, es como que ya no es lo mismo”, dijo en Intrusos.

Por su parte, en el programa LAM, Gaetani indicó: “Soy bastante vergonzosa, reservada. Incluso, poco quilombera. No soy quilombera. Aunque hoy sí puede haber algo de quilombo. Todavía no tomo dimensión de nada. Todavía estoy en caliente, pero bien. No tengo miedo”.