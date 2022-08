La designación del viceministro de Economía era esperada por el mercado que aguardaba conocer el nombre del economista que le diera consistencia técnica a las distintas medidas que Massa ya empezó a anunciar.

Gabriel Rubinstein sería el elegido. Es director ejecutivo de GRA Consultora en Economía y Finanzas. Ex Representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Ministro Roberto Lavagna. Ex Director Ejecutivo de DCR-Fitch Rating Agency. Ex Director Ejecutivo Bolsa Comercio Buenos Aires. Ex Coordinador General de Estudio Broda. Miembro del grupo negociador de los acuerdos con el FMI, y re-negociación de la Deuda Pública (2002-2005), según cuanta su propia cuenta de Linkedin.

Fue además conferencista sobre temas de Economía, Finanzas y Calificación de Riesgo en Argentina, Brasil, y Estados Unidos. Autor de artículos en diarios, revistas y medios especializados, entre los que destacan: diarios La Nación, Clarín, Cronista Comercial, Ambito Financiero, revistas Noticias y Fortuna. Además, fue autor de papers académicos y del libro “Dolarización, Argentina en la Aldea Global” en 1999.