Luego de que Oklahoma City Thunder decidiera no contar más con Gabriel Deck, se abrieron las puertas para que defina su futuro. Muchos fanáticos se ilusionaron con una oferta de otro equipo de la NBA, para que el argentino pudiese demostrar allí lo que no le permitieron en OKC. Ese ofrecimiento no llegó pero volverá al mejor destino posible dentro de Europa: el Real Madrid.

El oriundo de Colonia Dora, en Santiago del Estero, jugó en la Casa Blanca entre 2018 y 2021. De hecho, desde allí partió en abril del 2021 hacia los Estados Unidos para cumplir el sueño de jugar en la mejor liga del mundo. Si bien algunos hinchas tomaron a mal su salida, se desvinculó del club con muy buena relación con los dirigentes.

Su regreso al conjunto Merengue no sólo es una buena noticia por la calidad de la institución, una de las más poderosas de Europa en básquet, sino también porque ya supo brillar allí. Deck fue campeón de tres Supercopas de España, una Liga ACB y una Copa del Rey.

La experiencia norteamericana no fue la esperada para el Tortu. Solo pudo jugar 17 partidos, de los cuales en pocos tuvo minutos de calidad. No recibió la confianza de su entrenador Mark Daigneault y encima le tocó jugar en un equipo de pésimo rendimiento, que está en plena reconstrucción y que ha tenido un muy mal año.