Nuevamente, como en tantas ocasiones en los últimos años, River se enfrentaba a una circunstancia complicada y la sorteó con éxito. Tras el parejo partido de ida, el Millonario le ganó con contundencia 2 a 0 a Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona y se clasificó a la próxima fase. Braian Romero, que tuvo una gran noche, convirtió los dos tantos del encuentro.

Durante los primeros minutos el local intentó jugar el partido tal como lo hizo en la ida para evitar que River, que tenía necesidad por el resultado, lo meta atrás tan rápido. De todos modos y tal como también pasó en el primer partido, al conjunto de la paternal lo tomaron mal parado en un par de ocasiones mediante contrataques.

A los 3 minutos del primer tiempo se produjo una acción que pudo cambiar la historia: un penal para el Bicho que el árbitro paraguayo Éber Aquino no vio. En un tiro de esquina, Bruno Zuculini sujeto claramente de la camiseta a Kevin Mac Allister y después se le cayó encima. La pelota fue hacia allí, con lo cual es llamativo que ni el juez ni los árbitros del VAR lo hayan visto.

Pasados los 10 minutos iniciales, el equipo de Núñez se hizo definitivamente de la pelota, generó un mayor volumen de juego y comenzó a ser superior. La primera clara la tuvo a los 14 a partir de un tiro de esquina de Angileri en el que Braian Romero ganó en el primer palo pero el cabezazo se fue por arriba del travesaño.

Más allá de que el Bicho atacó por la derecha y encontró en algún momento un espacio, los de Marcelo Gallardo siempre estuvieron más firmes y a los 35 consiguieron abrir el partido. Tras un pelotazo de David Martínez, Matías Suárez no pudo controlar pero la tocó y Carlos Quintana se resbaló. Romero aprovechó, aceleró, se la llevó y antes de que alguien pudiese acercársele sacó un violento remate desde afuera del área que venció al arquero Lucas Cháves.

Argentinos tuvo una chance clara de empatar antes de que termine el primer tiempo. Tras una pelota parada a favor del local, Jorge Carrascal la perdió en la salida y Mac Allister aprovechó para asistir a Gabriel Hauche. El ex Racing controló con tiempo y espacio pero definió muy mal y Franco Armani contuvo.

Al comienzo de la segunda mitad, otra vez Romero apareció para sentenciar la historia. El Millonario era bastante superior y a los 8 pudo plasmarlo en el resultado. Enzo Pérez, de lo mejor del partido, le dio un pase a Carrascal. Quintana salió a tomarlo y no pudo; la pelota los pasó a los dos y Suárez se fue directo al gol. El ex Belgrano esperó hasta último momento a la salida del arquero y se la dio a Romero, con quien definitivamente se entiende muy bien. Aunque el pase fue fuerte el delantero se tiró y corrigió la trayectoria del balón que dio en el palo y entró. El ex Independiente y Defensa y Justicia tiene 20 goles convertidos en sus últimos 20 partidos por copas internacionales.

Argentinos quedó muy lejos en el resultado, dado qué pasó a necesitar tres goles, pero también en el trámite. River manejó la pelota y dominó con toda su jerarquía. Pocos minutos después, Carrascal convirtió el tercero, pero el árbitro lo anuló correctamente porque antes de definir controló con la mano. De todas maneras, Argentinos nunca estuvo cerca del descuento.

Seis equipos argentinos clasificaron a la vigente edición de la Copa Libertadores y todos lograron clasificarse a los octavos de final. Sin embargo, tan solo el conjunto de Gallardo consiguió alcanzar la instancia de cuartos de final. El Millonario puede tener altibajos y dejar alguna duda en un encuentro puntual, pero desde hace años es el más regular de los equipos del país. En la próxima fase enfrentará al Atlético Mineiro.