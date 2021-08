Si bien queda tiempo para resolverlo, un conflicto no tan nuevo se presentó de cara a la fecha de Eliminatorias. Tal como había sucedido en la previa de la Copa América, los equipos de la Premier League no quieren ceder a sus futbolistas de esta parte del mundo ni de ninguna otra que consideren de riesgo, por el miedo a los contagios de COVID-19.

Las autoridades de Inglaterra se niegan a hacer cualquier tipo de excepción respecto a la cuarentena que deben realizar las personas que regresan de cualquiera de los países que consideran de riesgo. Por eso, en caso de permitirle a sus jugadores viajar, al regreso los perderían por 14 días.

Más allá de que la mayoría de los países sudamericanos integran esa "lista roja", el caso que disparó la polémica está vinculado con África. Mohamed Salah, la gran figura egipcia, fue convocado para disputar encuentros con su selección. Desde el Liverpool no quisieron saber nada con perder a uno de sus mejores jugadores por tanto tiempo y se negaron a cederlo.

A continuación, la Premier League, de manera oficial, confirmó que no dará a ningún jugador. Obviamente, durante el transcurso de las fechas FIFA, el fútbol en el Reino Unido se frena, pero una vez transcurrido ese período, se vuelve a jugar, sin importar quien esté a disposición.

Argentina, de confirmarse, va a perder a cuatro convocados que juegan en Inglaterra, dos del Tottenham, Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso y dos del Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía. Al menos tres de ellos tenían muchas probabilidades de ser titulares.

De acuerdo a lo establecido por la FIFA, es obligatorio que los clubes cedan a los jugadores en las fechas de Eliminatorias y por eso desde la Asociación Egipcia de Fútbol aseguran que harán un reclamo formal si no le dan al jugador. El ente que regula el fútbol mundial negocia, sobre la cornisa, con ambas partes. En una puja de poder, Liverpool puede más que el seleccionado de Egipto, pero Gianni Infantino no puede permitir que no se cumpla su propia regla. Además, hay que ver que postura adoptan las otras federaciones perjudicadas.

Por otro lado, el reclamo por parte de España parece tener otro cariz. Desde hace tiempo que los equipos de ese país buscan limitar la cesión de futbolistas a selecciones sudamericanas, por el viaje que hacen y porque altera sus calendarios. La Liga, en sus redes oficiales, manifestó el apoyo a los clubes de esa competencia que no quieran ceder jugadores para competencias de la CONMEBOL. Manifiestan un contrapunto con la FIFA por haber ampliado la fecha y por ende tener que ceder a sus hombres 11 días en vez de nueve.