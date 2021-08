Por la tercera fecha de la Ligue 1, se enfrentaban Niza y Olympique de Marsella. Cuando quedaban 16 minutos y el local ganaba 1 a 0, Dimitri Payet, jugador del equipo de Jorge Sampaoli, fue a tirar un córner y le llovieron objetos contundentes por parte de la hinchada rival. El futbolista respondió y devolvió una de las botellas que le habían arrojado. Todo terminó en escándalo.

Hinchas locales se metieron en la cancha y agredieron a los jugadores del Marsella. Todo terminó en una trifulca en la que se vieron involucrados jugadores de ambos equipos, hinchas del Niza, y miembros del personal de seguridad. Cuando la cuestión parecía calmarse, o al menos eso intentaban los miembros del plantel visitante, Sampaoli, quien más calma debía transmitir estalló.

El ex DT de la Selección Argentina estaba ingobernable, desde el punto de vista temperamental aunque pudo ser controlado físicamente. Pero la cosa no terminó ahí. El partido se suspendió y los equipos volvieron a la zona de vestuarios. Allí Sampaoli volvió a increpar miembros de la seguridad, organizadores y rivales. En cada acción tumultuosa, en la que debe transmitir calma, el director técnico no da la talla.

Las agresiones sufridas por los jugadores del Marsella por parte de hinchas son repudiables. Es impermisible que gente externa al encuentro agreda a los protagonistas. De todos modos, todo lo que se desató después también es bochornoso.