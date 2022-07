Países Bajos derrotó a Argentina en la final de Mundial de Hockey Femenino sobre Césped, por 3 a 1, con goles de María Verschoor, Frédérique Matla y Felice Albers. Descontó para Las Leonas, Agustina Gorzelany.

Salvo por los primeros 10 minutos del partido, Argentina no jugó bien, fue superado por las neerlandesas y el resultado fue justo. Chocaron Las Leonas, no tuvieron jugadas combinadas e intentaron simpre la individual, que no salió casi nunca.

Desdepués de dos corners cortos desperdiciados en el primer cuarto, las neerlandesas tuvieron el suyo y se pudieron en ventaja. De a poco y desde allí empezaron a consolidar su domonio y en el segundo cuarto estiraron la diferencia.

El tercer cuarto siguió la misma línea, mientras Argentina intentaba una reacción basada siempre en la misma intentona individual, las de Países Bajos salían de contra con buenas combinaciones y así fue que llegó el 3 a 0.

En el último período Las Leonas fueron con todo, consiguieron un corner corto a los dos minutos y descontaron para generar cierta expectativa. pero no consiguieron mejorar su juego y las naranjas las controlaron con eficiencia, para llevarse la final y el campeonato del mundo.