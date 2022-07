Mercedes, ¿a dos décimas?

Toto Wolff estima que Mercedes redujo “a la mitad” la diferencia con Red Bull y Ferrari desde el inicio de la temporada. "Sólo nos faltan unas décimas aquí y allá, creo que hemos reducido a la mitad la brecha en los últimos meses. Ahora lo entendemos mejor, pero todavía somos terceros y cuartos, estamos en algún lugar justo en medio de la nada", graficó.

"En cuanto al ritmo de carrera, si hubiéramos comenzado (Austria) entre los seis primeros, probablemente podríamos haber mantenido a Max y no haber estado tan lejos", se ilusionó el jefe de la escudería alemana. Pese a todo, Wolff valora que no esperaban estar a este nivel de competitividad el domingo en Spielberg, debido al tipo de pista. En contraste, "Paul Ricard debería estar bien. Es un circuito suave, un poco como Silverstone, con curvas rápidas y sobre el papel parece que podemos tener un buen ritmo".

Mejoras masivas sin fin en Red Bull

Pero los punteros no se quedan quietos, y Red Bull ya anunció en qué circuitos llevará mejoras durante los próximos meses: viajarán a Francia con un suelo nuevo; cambiarán más los pontones en Países Bajos. Tras el impasse provocado por dos circuitos sui generis como Monza y Spa, habrá otro paquete fuerte de actualizaciones en Singapur. Todo mientras siguen buscando quitarle peso al auto aquí y allá.

Por otra parte, Max Verstappen les pidió a los nuevos directores de Carrera de la F1 que dejen de ser “tercos” y comiencen a trabajar con los pilotos para alcanzar fallos consistentes. Para el campeón del mundo, el problema no es la multiplicidad de personas en un mismo cargo, sino la actitud de quienes ocupan cada vez la Dirección de Carrera. "No creo que dependa necesariamente de un director de carrera, creo que se trata más de trabajar con los pilotos en lugar de simplemente mantener tu postura y ser terco", remarcó el neerlandés.

Ricciardo desmintió su retirada, mientras arrecian nombres para reemplazarlo

Mientras McLaren sigue anunciando horas de test para pilotos de IndyCar con su coche de F1 (primero, Colton Herta, ahora Alex Palou, último campeón de la categoría), Daniel Ricciardo salió a desmentir los rumores de que se retirará de la máxima a fin de año. El piloto tiene contrato para la próxima temporada, y aclaró que no piensa bajarse. Sin embargo, no cesan de surgir nombres: Sebastian Vettel, Alex Albon y Oscar Piastri (impulsado por el ex piloto Mark Webber).

"Aún quiero esto más que nada. Ha habido muchos rumores sobre mi futuro en Fórmula 1, pero quiero que me escuchen a mí. Estoy comprometido con McLaren hasta el final del próximo año y no me voy a marchar del deporte”, subrayó el australiano.