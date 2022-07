Este mercado de pases europeo tiene una importancia particular para Argentina. No sólo por los futbolistas que pueden emigrar desde la liga de nuestro país al Viejo Continente, sino fundamentalmente por los jugadores de la Selección. Muchos no tienen mucha continuidad y deben buscar un nuevo destino a meses de Qatar 2022 y otros, como en este caso, pueden dar un salto fundamental en sus carreras.

Lisandro Martínez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Manchester United. El Ajax, dueño actual de su pase, aceptó una oferta de 50 millones de euros, más otros cinco en variables por objetivos. El ex zaguero de Defensa y Justicia firmará contrato con el club inglés por cinco temporadas.

Más allá de que en algún momento de este mismo mercado fue fuertemente pretendido por el Arsenal, también de Inglaterra, el Manchester United hizo muchísima fuerza por tenerlo. Su nuevo entrenador, el holandés Erik ten Hag, dirigió al argentino en el Ajax y se quedó con una gran impresión de él.

En su periplo por el equipo de Amsterdam, el jugador de la Scaloneta ocupó varias posiciones. Jugó eventualmente como lateral, ocupó la posición de volante central durante un largo tiempo y desde hace ya más de un año se afianzó como titular en su puesto natural de defensor central. En esa posición fue elegido como el mejor jugador de su equipo, que fue campeón la última temporada.

Esta transferencia se convertirá en la quinta más onerosa de toda la historia para un argentino y la de más alto valor para un defensor. Además, se transformará en el 8° jugador argentino en vestir la camiseta del United. Por allí pasaron Juan Sebastián Verón, Gabriel Heinze, Carlos Tévez, Ángel Di María, Marcos Rojo, Sergio Romero y se encuentra actualmente el joven Alejandro Garnacho.