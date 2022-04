Independiente tiene su última chance. Más allá de su deplorable situación dirigencial y de tener a un entrenador nuevo, que muy lentamente va camino a encontrar un nivel adecuado, los tiempos para este torneo se le agotaron y si no gana ya no tendrá más chances. Pero recibe a Aldosivi, la gran sorpresa, que no solo está en puestos de clasificación, sino que puede quedar como líder de la zona.

El Rojo viene de dos muy buenos partidos frente a Tigre y ante Colón. Superó a los dos en el juego, lo cual no es poco, pero no pudo ganar en ningún caso y la tabla apremia. Eduardo Domínguez, conforme con el rendimiento ante el Sabalero, sólo se plantea poner una modificación: el ingreso del goleador Leandro Benegas por Damián Batallini.

El Tiburón es uno de los mejores equipos del torneo. Tiene 19 puntos, está a dos del líder Estudiantes y lleva una racha de cinco partidos consecutivos ganados. Desde la fecha 6 en adelante batió a todos sus rivales. Para este partido, Martín Palermo hará tres cambios: Rufino Lucero por Emanuel Iñíguez, Leandro Maciel por Marcelo Meli Santiago Silva en lugar de Andrés Ríos.

Prendete a la transmisión de La Radio del Hincha desde las 21, con los relatos de Leo Gabes y los comentarios de Esteban Edul. Con los aportes desde la zona de vestuarios estarán Gustavo Medina y Martín Valobra y Marcelo Mármol De Moura desde estudios centrales.