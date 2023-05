GP de Azerbaiyán de F1: sorpresiva Pole de Leclerc para el domingo; mañana, el Sprint

En una Clasificación tan caótica como puede serlo en el circuito callejero (y antirreglamentario) de Bakú, Charles Leclerc obtuvo su primera Pole position de 2023. La paridad ha sido enorme en la única Práctica Libre de este fin de semana, con cuatro pilotos, y esta igualdad se ha extremado en la Q3, con Verstappen y el monegasco empatados a la milésima en sus primeros intentos.

El crédito de Ferrari se volvió a mostrar como el único piloto del mundo que quizá puede ser tan rápido a una vuelta como el bicampeón neerlandés. Pero los austríacos tienen un misil en carrera, y están confiados para llevarse los puntos gordos del domingo.

Las dos sesiones de este viernes (la libre y la clasificatoria) estuvieron plagadas de incidentes en pista provocados por un circuito que en algunas zonas no respeta el mínimo de ancho de pista reglamentario, con algunas rectas velocísimas y sin escapatorias adecuadas para ellas.

El que más sufrió estas características fue, cuando no, Carlos Sainz Jr, quien necesita que todo esté alineado para dar su do de pecho. Pese a todo, el español de Ferrari quedó cuarto, lo que muestra el gran nivel de Ferrari respecto de las dos clasificaciones anteriores. El madrileño postergó a Hamilton (quinto) y Alonso (sexto). Los Aston Martin Han sufrido con el DRS y tienen margen de mejora. Por ahora, aparecen como tercera o cuarta fuerza.

En contraste, los desahuciados McLaren se metieron en la Q3 (con Lando Norris sexto y el australiano Oscar Piastri décimo). Yuki Tsunoda (octavo) y Lance Stroll (noveno) completaron el Top 10. En tanto, George Russell se quedó afuera de la Q3. Los más complicados para el domingo son los Haas, más Gasly y De Vries (estos dos, accidentados); en menor medida, los Alfa Romeo parecen seguir en su pinchadura lenta tras una pretemporada llena de ideas prometedoras… como el año pasado.

En tanto, los Williams sorprendieron pasando a Q2 (Albon quedó décimo tercero; Sargeant, décimo quinto), a tiro de un Esteban Ocon que aguanta los trapos de una Alpine atribulada por el choque de Gasly en los Libres.

La actividad del GP de Azerbaiyán sigue este sábado a las 5.25 de acá con el shotout, nombre culposo para la Clasificación al Sprint, que también se llama de modo vergonzante para no decir que es una carrera. Según el sinuoso e incoherente Stefano Domenicali, lo que impedía que el Sprint fuera una carrera era que clasificaba para el Gran Premio y no tenía clasificación… En tanto, la siesta al Sprint que le infirió como único aporte propio Domenicali a la F1 se largará a las 10 hora Argentina; probablemente, en razón de lo extremo e inseguro del circuito, no sea la aburrida procesión de casi todos los Sprints. Lo bueno es que el Sprint ya no estará vinculado al orden de la grilla el domingo, con lo que puede haber ‘carrera’ entre las Ferrari y los Red Bull cuando más importa.