La presencia de Mick Schumacher en la F1 no está asegurada. Haas no se apura en renovarle a su piloto dos de este año, esperando si ratifica su típica evolución de la segunda parte de su segundo año en cada nivel en el que ha estado. Mientras tanto, no convence demasiado tampoco a la gente de Ferrari (Leclerc y Sainz Jr está abismalmente por encima del hijo de Schumi).

En este contexto, Ralf Schumacher, tío de Mick, cree que la muy buena labor de Felipe Drugovich en la F2 puede dejar al joven alemán sin asiento para 2023. “Por regla general, agosto o septiembre es el momento en el que buscás pilotos. Quiero decir, también hay algunos de Fórmula 2 que lo merecen, por supuesto, y también tienen dinero. Allí está involucrado Drugovich”, precisó en relación al brasileño.

Y acá resuenan palabras que podría decir el inefable Bernie Ecclestone sobre este asunto: “Un brasileño en la F1 es más importante que Mick Schumacher en la F1”. ¿Más que un alemán? Y sí, viendo lo poco que están dispuestos a desembolsar los alemanes para organizar una carrera de F1 desde el retiro de Schumi.

Drugovich suena en todas las loterías que quedan, que son pocas: entre Mick y el brasileño se podrían repartir las butacas que sobran en Haas y Williams.