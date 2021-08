El partido no fue bueno, al menos no fue entretenido. El local, Estudiantes de La Plata no suele ser un dechado de virtudes para los ojos, sino mas bien un equipo eficiente. Y lo fue. Controló a Boca, algo que tampoco es tan difícil y casi no sufrió, tuvo mas chances que su rival y lo venció.

El primer tiempo entregó muy poco, un partido luchado donde Estudiantes fue un poco más, simplemente por mayor contracción al combate aunque Boca tuvo una buena llegada por la vía de Pavón, que se fue cortita, al lado del palo.

Con un segundo tiempo en la misma línea, pero con el Pincha llegando un poco más, el partido seguía siendo flojo, hasta que a los 31, tras un pelota parada, Noguera de cabeza, puso el 1 a 0.

¿Cuantas veces Boca inquietó después de eso al arquero de Estudiantes?. Ninguna, de hecho, las aproximaciones posteriores fueron del Pincha, que ganó y profundizó y mucho, la crisis de Boca.