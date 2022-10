Jonathan Galván fue el encargado de ejecutar un penal que pudo haber consagrado a Racing como campeón del campeonato de Primera División. Sin embargo, este no fue el caso, y desde el domingo no hubo más que silencio por parte de la Academia tras su derrota contra River. Ante la situación lapidaria, los hinchas apuntaron contra Enzo Copetti por no haber pateado la pelota.

Por su parte, Fernando Gago suspendió la conferencia de prensa y le dio 3 días de licencia al plantel para aclimatarse. Pero en las últimas horas, Copetti expresó un mensaje llamativo en su cuenta de Instagram. “Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo”, fueron las palabras del ex Atlético Rafaela, quien terminó la Liga Profesional como el tercer máximo goleador con 11 conquistas.

El delantero fue uno de los apuntados por no tener el coraje de patear desde los doce pasos en el minuto 44 del segundo tiempo contra Franco Armani. Él ya había asegurado que no estaba dispuesto a tomar la responsabilidad por sus dos últimos intentos fallidos en el clásico con Independiente y en las semifinales de la Copa de la Liga con Boca.

El atacante incluso fue uno de los que participó de la reunión improvisada para darle su apoyo al defensor que terminó dilapidando la oportunidad. Ni Gabriel Hauche, ni Gonzalo Piovi tuvieron la confianza de sus compañeros, a pesar de haber mostrado las intenciones de patear. El resto de los líderes del plantel, como Eugenio Mena, Leonardo Sigali y Gabriel Arias se desentendieron de la escena.

El equipo volverá a los entrenamientos recién el jueves buscando redimirse por la imagen que dejó en el Cilindro. El próximo desafío de Racing será su contienda frente a Tigre, programada para el 2 de noviembre, que definirá al rival de Boca en la final del Trofeo de Campeones.

En caso de conseguir un triunfo frente al Matador, el equipo de Gago buscará el título el próximo domingo 6 de noviembre ante el Xeneize, que llego a dicha instancia por haber ganado los dos torneos del año, la Liga Profesional y la Copa de la Liga. El director del grupo albiceleste parece tener todo el apoyo de la dirigencia para quedarse en su cargo, pero su destino también podría depender del resultado de estos enfrentamientos.