El delantero de Racing Club de Avellaneda, Ezo Copetti fue objeto de miles de burlas y pases de factura de los propios hinchas de su club, en la red social Twitter.

El goleador, recibió el ataque de los propios, por no haberse hecho cargo de patear el último penal con el que Racing fue beneficiado en el tiempo de descuento y de haberlo convertido, la Academia hubiese sido el campeón.

Según muestran las imágenes, Copetti no solo no lo pateó, sino que no corrió a tomar el rebote, se quedó parado al borde del área.

Además, muchos usuarios se burlan por haber proclamado la semana anterior que “Vamos a Salir campeones”, y otros lo atacan por haberse burlado por los jóvenes jugadores de Lanús en la anteúltima fecha.