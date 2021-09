Después de un mercado de pases histórico que tuvo, entre otras cosas, movimiento de los dos mejores jugadores del siglo, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el vaticinio para la temporada que viene es también muy impactante. Sobre ese tema hablo Christian "Bobo" Vieri, el histórico goleador italiano, que aseguro que Erling Haaland, la próxima temporada la jugará con la camiseta del Real Madrid.

En su canal de Twitch, Bobo Tv, el ex Juventus, Milan e Inter conversó con otro ex jugador de enorme talento como Antonio Cassano. El Bambino le aseguraba tener información sobre un interés concreto del Bayern Munich en Haaland, y además contó que Robert Lewandoski podía desembarcar en el conjunto Merengue.

Pero, Vieri fue tajante: "A mi me han dicho que Haaland será jugador del Real Madrid, 100%". Cassano, rápido de reflejos, pensó inmeditamaente en la otra estrella que quiere el conjunto español. "O sea que (Kylian) Mbappé, ciao", destacó el ex jugador que brilló en Sampdoria. Pero ante tal afirmación la respuesta de Vieri no fue tan contundente. Es sabido que el deseo de Florentino Pérez es juntar a las dos grandes promesas, pero económicamente parece una tarea difícil.