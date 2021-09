El aumento de casos provocado por la variante Delta del COVID-19 ha llevado a diversos gobiernos locales de los Estados Unidos a recrudecer algunas de las medidas sanitarias sobre las cuales se había aflojado la cuerda.

Según dispusieron las autoridades de las ciudades de Nueva York y de San Francisco, ninguna persona no vacunada podrá ingresar a entrenamientos o eventos deportivos si no han recibido al menos una dosis de una vacuna. Esto podría afectar a los New York Knicks, Brooklyn Nets y Golden State Warriors.

La medida se extiende a todos los mayores de 12 años en todos los espacios cerrados. Representa un verdadero problema para las franquicias, ya que en los Estados Unidos existe una gran cantidad de población que se resiste a vacunarse por razones éticas o filosóficas. En este caso, solo se excusará a quienes tengan motivos médicos o religiosos.

Varios basquetbolistas se han manifestado en contra de los "anti vacunas" y muchos otros han sentado una posición ambigua, como por ejemplo LeBron James. Por el momento, nadie se ha manifestado abierta y públicamente en contra, aunque habrá que esperar que sucede ante esta imposición.

No existirá inconveniente para que jueguen como visitante en aquellas ciudades en las que no hay una reglamentación al respecto, ya que la medida surge de entes gubernamentales y no de la propia NBA. Más allá de eso, la liga sí ha dispuesto que todos los árbitros de todos los partidos deban estar vacunados con dosis completa antes de arrancar el calendario.