Novak Djokovic es el nuevo accionista mayoritario de una empresa de biotecnología danesa que tiene como objetivo desarrollar un tratamiento para el covid-19 que no implique vacunación.

El número 1 del mundo, que fue deportado de Australia esta semana después de que el gobierno cancelara su visa en una disputa sobre una exención médica relacionada con su estado de no vacunado, compró una participación del 80% en QuantBioRes en 2020.

Ivan Loncarevic, director ejecutivo de la empresa, confirmó la inversión a Reuters. Posteriormente le dijo al Financial Times que no había hablado con Djokovic, quien ha ganado más de $ 150 millones en premios , desde noviembre y que la estrella del tenis "no estaba en contra de las vacunas".

QuantBioRes tiene alrededor de 11 investigadores trabajando en Dinamarca , Australia y Eslovenia, según Loncarevic, quien enfatizó que la compañía estaba trabajando en un tratamiento, no en una vacuna. El sitio web de la compañía dice que comenzó a desarrollar un "mecanismo de desactivación" para Covid-19 en julio de 2020.