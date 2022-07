No arrancó bien, pero consiguió recuperarse rápidamente y va por una nueva final. Novak Djokovic venció al británico Cameron Norrie por 2-6, 6-2, 6-3 y 6-4 en la segunda semifinal de Wimbledon. El domingo irá por su título de Grand Slam número 21 frente al polémico Nick Kyrgios, que avanzó de ronda por el walkover de Rafael Nadal.

El serbio reconoció que no entró bien en el partido y que pese a su enorme trayectoria comenzó nervioso. "No estaba pegándole a la pelota con la libertado que yo quería. Cameron no tenía mucho que perder, estaba jugando el torneo de su vida en casa, no es fácil", afirmó Nole, quien también hizo alusión a una incomodidad por el calor.

A partir de su triunfo, estableció un nuevo récord en el circuito, aunque seguramente no sea el que pretende. Se convirtió en el jugador con más finales de Grand Slam disputadas en toda la historia, con 32. Pero lo que buscará es imponerse el domingo y cosechar su 21° título de esta índole, para quedar a sólo uno de Nadal.

El 3° del ranking de la ATP lleva 27 triunfos consecutivos en Wimbledon. Si se consagra campeón, igualará en cantidad de títulos en All England Lawn Tennis and Croquet Club a Pete Sampras y quedará a uno de Roger Federer.

El rival de Djokovic será Kyrgios que llega con más descanso. El australiano no jugó su partido de semifinales, dado que debía enfrentar a Nadal y este no se presentó como consecuencia de un desgarro de 7 milímetros en la zona abdominal.