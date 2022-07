Los dolores abdominales de Rafael Nadal durante el partido de cuartos de final de Wimbledon ante Taylor Fritz fueron noticia en todo el mundo. Sobre el final del primer set, el español comenzó a manifestar sus sensaciones negativas y eso despertó todo tipo de opiniones.

Su familia, en la zona de palcos, le hizo gestos evidentes para que abandone y no exponga su físico. Pero también hubo quienes, como Fabio Fognini, desconfiaron de la lesión. El tenista italiano subió una historia a su cuenta de Instagram con la noticia de la lesión en un medio italiano y la leyenda "no creas todo lo que leés", con música de circo o de payasos de fondo.

El mejor jugador de la historia del polvo de ladrillo terminó aquel partido y lo ganó, lo que acrecentó las dudas. Sin embargo, todo era real. A horas de tener que enfrentar a Nick Kyrgios por la semifinal del torneo, anunció que no podrá jugar por un desgarro en la zona afectada.

Esta mañana, el mayor ganador de torneos de Grand Slam de la historia se realizó estudios en Londres, donde está su médico, el doctor Ángel Ruiz Cotorro, quien en algún momento atendió a Juan Martín Del Potro. Los mismos arrojaron que padece una rotura fibrilar de siete milímetros en un músculo abdominal.

A pesar de ello, el actual 4° del ranking de la ATP había decidido jugársela y afrontar el duelo en busca de la final. Sin embargo, un rato después realizó una práctica liviana para ver como se sentía y notó que el dolor no era soportable.

“Tengo que retirarme del torneo. Como todo el mundo vio ayer he estado sufriendo con el dolor en el abdomen. Tengo un desgarro en el músculo. Pensé todo el día en qué hacer, pero no tiene sentido seguir adelante, porque la lesión empeoraría cada vez más”, informó esta tarde en conferencia de prensa.

Por último, avisó que piensa recuperarse y seguir en el circuito: "Todo el mundo sabe el esfuerzo que puse para estar aquí. Pero no puedo arriesgar tanto y mantenerme dos o tres meses fuera del circuito. Sería muy arriesgado. No puedo realizar el movimiento normal para sacar. No quise abandonar en medio de un partido de cuartos de final”.