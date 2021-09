Para ningún club es cómodo entrar en conflicto con un futbolista que tiene contrato vigente. Su ausencia de las canchas es una pérdida irreparable de dinero, que no se suple siquiera con sanciones económicas. Un sueldo gastado para no se explotado en la cancha y una cotización que baja a cada día de no jugar.

Tampoco para un jugador es cómodo permanecer en un club donde no quiere estar y aunque cada quien pueda tener la lupa puesta sobre algunas de las partes, un futbolista que no juega vale menos, pierde ritmo y quien sabe si podrá recuperarlo.

Sebastián Villa y Boca entraron en un conflicto con muchas aristas y difícil retorno, donde han sucedido muchas cosas que se pierden en la vorágine del día a día. Aquí una cronología del conflicto que incomoda al Xeneize.

- Febrero del 2021. Villa Renueva su contrato con Boca. Extiende su vínculo hasta el 2024 con una alta clausula de recisión de 40 millones de dólares.

- 29 de julio del 2021. El colombiano decide que no quiere jugar más en Boca, se despide del plantel y de Miguel Ángel Russo, por entonces director técnico del equipo. No se presenta más a entrenar y solicita al Consejo de Fútbol que acepte la oferta acercada por el Brujas de Bélgica.

- 7 de agosto del 2021. El jugador es intimado por el club para que se presente a entrenar. El delantero le envía una carta al club en la que solicita permiso para viajar a su país natal para atender una situación de salud de su madre. Para ello, Villa solicita también a la Justicia Argentina para poder salir del país en el marco de la causa por violencia de género que tiene iniciada. Consigue permiso hasta el 18 de agosto, aunque luego logra extenderlo. En el medio, Boca acepta que se vaya a Colombia pero con la condición de que regrese el 13 de agosto.

- 28 de agosto del 2021. Villa regresa al país 15 días después del plazo que Boca le había permitido ausentarse. En su estadía en su país natal surgen videos del jugador distendido en varias fiestas. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza lo reciben diversos medios y declara: “No hable con nadie del consejo ni con el cuerpo técnico porque no me atienden”.

- 2 de septiembre del 2021. Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, brinda una entrevista con el programa F90 de ESPN y es lapidario con el colombiano: “Villa le falto el respeto al club, a la camiseta y a sus compañeros. Ojalá haya aprendido que tiene obligaciones y que las debe cumplir. Nunca dijimos que estaba en venta, le mejoramos el contrato y firmó una clausula”.

- 3 de Septiembre del 2021. El jugador utiliza su cuenta de Instagram para contestarle a Riquelme. Sostiene que nunca quiso faltarle el respeto al club y asegura que le prometieron venderlo y que cuando llegaron ofertas no fueron ni siquiera tratadas.

- 7 de septiembre del 2021. Tras completar el periodo de aislamiento propio de estos tiempos, Villa se presenta a entrenar.

- 15 de septiembre del 2021. Boca notifica a Villa que le descontará de su sueldo los días en los que estuvo ausente. Al día de hoy hay dos campanas de lo que sucederá con el futbolista.

Del lado de Boca afirman que va a estar de pretemporada por 15 días para ponerse en forma física, mientras que desde el entorno del jugador aseguran que lo mandan a correr sólo y que lo tendrán por 15 días sin goce de sueldo.

- 16 de septiembre del 2021. Rodrigo Riep, representante del jugador, afirmó en F12, por ESPN, que en tres años le llevó al club cinco o seis ofertas por el futbolista y que no se contemplaron, pero aseguró en tono conciliador que "todo se puede solucionar".

El conflicto parece lejos de una resolución. Es difícil volver atrás luego de una ruptura de esta índole. Aunque los antecedentes sugieren un posible desenlace con el jugador en la cancha. Tras la denuncia de violencia de género de su ex pareja, la dirigencia afirmó que Villa no volvería a jugar hasta tanto se resuelva su situación judicial. Sin embargo, su causa sigue en proceso y hace tiempo el colombiano volvió a las canchas, para luego volver a ausentarse por decisión personal.