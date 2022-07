Parece increíble que a uno de los jugadores más trascendentes del siglo lo rechacen tantos equipos. Sin embargo, por diversos motivos, muchos equipos le han cerrado la puerta a Cristiano Ronaldo en este mercado de pases. El último en hacerlo fue el Atlético Madrid.

Hace una semana había surgido con fuerza la información de que CR7 podía llegar a jugar en el otro lado de Madrid y no en el que consiguió los títulos más importantes de su carrera. Sin embargo, los propios hinchas del club Colchonero conspiraron para que eso no suceda.

Primero, la Unión Internacional de Peñas del Atlético sacó un duro comunicado, en el que se expresaba que el atacante es "la antítesis de los valores" del equipo y hasta lo trataron de "jugador en decadencia".

Más tarde, un grupo de hinchas fue aún más contundente. En el amistoso contra Numancia de este miércoles, se vio una bandera con la leyenda "CR7 not welcome" (CR7 no es bienvenido) y hasta se escucharon cantos que apuntaron contra el entrenador del equipo que además es ídolo: "Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano vais todos al paredón".

Estas expresiones de repudio terminaron con toda posibilidad de negociación. Enrique Cerezo, presidente del club, expresó tras concretar la compra de Nahuel Molina que "era la última pieza que necesitaban", en un claro mensaje para el portugués.

Por otra parte, el delantero surgido del Sporting de Lisboa, comentó una publicación de hinchas del Aleti en el que pedían que no lo contraten con una serie de emoji sonrientes, lo cual confirma una relación mutua que haría imposible la convivencia.

Cristiano Ronaldo aún es jugador del Manchester United. El equipo inglés se ha mantenido firme en que no pretende venderlo, pero él quiere irse y se ausentó a la gira de pretemporada del equipo así como a los primeros entrenamientos. Erik ten Hag, flamante entrenador del equipo, pretende contar con él pero prácticamente no lo ha entrenado.

El jugador pretende salir dado que quiere competir en la Champions League en los años que le quedan de carrera y su actual equipo no afrontará tal torneo. Sin embargo, ha recibido cachetazos fuertes. Lo rechazaron abiertamente del PSG, el Bayern Munich, el Barcelona y el Chelsea y el equipo que lo espere con los brazos abiertos todavía no apareció.