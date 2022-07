Es uno de los regresos más importantes de la historia del fútbol sudamericano. Vuelve uno de los grandes goleadores del siglo, en absoluta vigencia. Luego de larguísimas negociaciones, Luis Suárez dio el sí y comunicó mediante sus redes sociales que vuelve para jugar en Nacional de Montevideo.

El ya mítico delantero uruguayo quedó libre del Atlético de Madrid hace un mes, luego de una temporada en la que no tuvo su nivel más brillante, en buena medida porque no encontró lugar en un equipo con un estilo de juego que no lo benefició demasiado.

Tuvo algunas ofertas del fútbol europeo que no terminaron de convencerlo y, de alguna manera, el intento de River por contratarlo fue el primer paso para pensar en el retorno a América. El atacante charrúa contó que tenía todo arreglado para llegar a Argentina, pero el Millonario se quedó afuera de la Copa Libertadores ante Vélez y la chance se cayó.

En esa misma entrevista con el medio de su país Ovación, encendió la chispa de una llama imparable. Manifestó que le había llamado la atención que nadie de Nacional, club del que surgió, lo haya llamado. Desde entonces se desató una ola infernal de pedidos de los hinchas del Bolso que pedían su vuelta mediante redes sociales.

Tantas muestras de cariño masivas tuvo el delantero del seleccionado que dirige Diego Alonso, que lo convencieron. Desechó ofertas económicas claramente superiores de los Estados Unidos para volver a su hogar y tener la continuidad necesaria de cara al Mundial de Qatar.

Suárez llegó al tres veces campeón de América en edad de baby fútbol e hizo todas las divisiones inferiores. Debutó en Primera en 2005, jugó 35 partidos, convirtió 12 goles y ganó dos títulos, y un año después emigró al Groningen de Holanda por un millón de dólares. Una vez allí tuvo su reconocida trayectoria, en clubes como el Ajax, El Liverpool y el Barcelona.

Ahora tiene la chance de volver a un equipo que no sólo es líder del torneo de su país, sino que también se ilusiona con alzar la Copa Sudamericana. Tras eliminar a Unión, avanzó a los cuartos de final donde tendrá que medirse ante Atlético Goianiense.