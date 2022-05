La F2 y la F3 de la FIA no suelen aventurarse al continente americano, pero eso no significa que la F1 se vaya a quedar sin categoría telonera para el GP de Miami. En efecto, las W Series darán comienzo a su nueva temporada con una fecha doble en Florida, en un circuito cuyas largas rectas exigirán al máximo las modestas plantas impulsoras de estos coches Grado C (con una relación peso potencia de unos 2,5 kilos por caballo de fuerza).

Volverán a participar la bicampeona Jamie Chadwick y las veteranas Alice Powell y Emma Kimiläinen, que le dan brillo a la categoría pero le quitan sentido: ¿no deberían las dos mejores de la W Series pasar a la F3 de la FIA a la temporada siguiente? El objetivo ¿no es promover pilotas hacia arriba en la Pirámide FIA?

Allí está la principal rémora de este atractivo campeonato: hasta ahora, ningún equipo de la FIA F3 parece haberse siquiera interesado en sumar a algunas de las chicas de las primeras temporadas de la W Series. A esta altura, la Comisión de Mujeres de la FIA debería preguntarse si no sería válido tener un acuerdo con un equipo de la F3 o directamente gestionar un equipo de F3 para que las jóvenes destacadas de la W Series puedan siquiera probar fortuna.

Entre las pilotas en 'edad de F3' se destacan las españolas Marta García (un muy buen primer año, una segunda temporada lastrada por trastornos de ansiedad) y Nerea Martí (deslumbró por pomentos en su temporada debut).

Entre las debutantes, el nombre más famoso es Juju Noda, pilota japonesa que a los 13 años había batido todos los récords de velocidad en coches de F4 y F3 en su país. Sin embargo, su participación en la raleada F4 de Dinamarca, y esporádicas o truncas apariciones en otros campeonatos han sembrado dudas sobre su desempeño en el 'rueda a rueda'.

Otros nombres que surgen este año son Tereza Babickova, Bianca Bustamante, Chloe Chambers y Emely de Heus.

Las chicas entrenarán en una única práctica libre el viernes, el sábado habrá Qualy y Carrera 1 y el domingo, la Carrera 2. Las sesiones serán transmitidas por los canales de YouTube y Facebook de la W Series.

Las pilotas estarán divididas en nueve equipos con dos butacas por equipo, con el siguiente detalle:

Cortdao: Fabienne Wohlwend y Marta García

Jenner Racing: Jamie Chadwick y Chloe Chambers

Quantfury: Belén García y Nerea Martí

Click 2 drive: Alice Powell y Jessica Hawkins

Puma: Emma Kimiläinen y Tereza Babickova

Racing X: Abbi Pulling y Bruna Tomaselli

Sirin Racing: Beitske Visser y Emely de Heus

Scuderia W: Sarah Moore y Abbie Eaton

Academy: Bianca Bustamante y Juju Noda