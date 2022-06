Es muy común que en tiempo de redes sociales y aplicaciones mandemos mensajes y después por equivocación o arrepentimiento lo borremos. A continuación una guía para que sepas cuanto tiempo tenés.

¿Cuánto tiempo tengo para borrar un mensaje en WhatsApp?

Aunque el servicio de mensajería de WhatsApp está trabajando en una funcionalidad que permitirá borrar mensajes sin dejar rastro y en pocos segundos, lo cierto es que en la actualidad sí cuenta con un límite de tiempo para eliminar aquello que compartimos por error. Actualmente hay una hora y 8 minutos para poder borrar.

¿Qué sucede en Telegram?

La app de mensajería desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov no deja rastro de que se eliminó el mensaje, por lo que si la otra persona no lo vio, no sabrá que le llegó.

Tampoco tiene ningún límite temporal, pudiendo borrar cualquier mensaje aunque fuese enviado hace años.

¿Cuánto tiempo tengo para eliminar un mensaje en Facebook Messenger?

Es la app de mensajería de la red social y no tiene límite temporal para eliminar mensajes enviados por error. Sin embargo, Facebook Messenger sí deja rastro de esta acción, ya que se mostrará en el chat que has anulado el mensaje, incluso enviará una notificación.

Instagram

Los mensajes directos de Instagram también se pueden eliminar, dará igual que ya haya sido leído. Como Telegram, Instagram no pone límite temporal a esta función, por lo que se puede eliminar todos los mensajes que se deseen en cualquier momento, aunque tendrá que ser uno por uno.

En tanto, Signal, la app rusa mejora a WhatsApp, ampliando su límite para eliminar mensajes a los 120 minutos. Es decir, que durante las dos horas posteriores a enviar un mensaje se podrá eliminarlo por completo del chat, incluso si ha sido leído. Aunque, como ya se ha dicho, aparecerá un aviso informando de que se ha eliminado un mensaje.