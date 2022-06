Las mejores aplicaciones para salir de "trampa"

Ashley Madison

Luego del hackeo que hiciera públicos los datos de muchos de sus usuarios, la red parece seguir más activa que nunca.

¿Qué necesito para registrarme? Los datos básicos son: nombre, email, foto (se pueden agregar a la foto detalles como un antifaz o una cinta roja para tapar parcialmente el rostro). Se realizan todas las combinaciones posibles: mujer mujer, mujer hombre, hombre hombre, etc. También especificar los términos de la relación buscada: Largo plazo, touch ando go, etc.

Como en casi todo este tipo de sitios, se puede seleccionar la proximidad y aparecen contactos de, por ejemplo, 75km a la redonda (con posibilidades de achicar o ampliar el radio).

Cuando intentás enviar un mensaje, aparece la opción de comprar créditos. Por tarjeta de crédito o Paypal. (Se aclara que en el resumen de cuenta, por cuestiones de privacidad, no aparece el nombre deo sitio de citas). Las suscripciones incluyen la recepción de mensajes, la búsqueda ajustada con iguales intereses, el chat e intercambio de fotos privadas.

Cuánta más privacidad, ¿más tengo que pagar? Así parece ser. Muchas de las redes para personas con compromiso afectivo tienen suscripción casi obligada. El sistema de "Llaves" invita a abrir sus cerraduras, esto quiere decir: tener acceso a otras fotografías de esos pretendientes que no pueden verse al entrar en el perfil.

Gleeden

Es una app muy completa que tiene el símbolo de la manzana prohibida. ¿Una buena? Se pueden enviar y recibir mensajes de forma gratuita, por lo que no es necesario, para determinado tipo de contacto, utilizar la tarjeta de crédito y comprometerse con una suscripcón mensual.

Consejos

* Se pueden deshabilitar las opciones que envían todas las notificaciones al correo.

* Achicando el “circulo” del área del mapa, y seleccionado la opción de contactos conectados, se pueden visualizar los que están en búsqueda en el momento.

Second Love

En la página se pueden leer experiencias de usuarios, globales y sin lujo de detalle. A los 5 minutos de crear un perfil, ya empieza a avisar quién está espiando tu información en el momento. La suscripción, como en el caso de todos los sitios de citas, es gratuita. Cuando se intentan usar servicios adicionales hay que pagar . En este caso, no se pueden ni ver mensajes ni perfiles completos sin contratar una membresía.