Instagram comenzará a solicitar la fecha de tu cumpleaños

Instagram empezará a exigir a los usuarios que confirmen su fecha de nacimiento como parte de un esfuerzo por crear nuevas funciones de seguridad para los jóvenes.

Si bien se tiene esta información sobre la mayoría de las personas que están en esta red social, se presentan dos nuevas formas para que las personas marquen su fecha de nacimiento:

Cuando abra Instagram: se les mostrará una notificación varias veces en la parte superior de la pantalla, y si aún no ingresa su fecha de nacimiento, deberá hacerlo después de un tiempo para poder continuar usando Instagram.

Para ver publicaciones con contenido sensible: Para ver contenido marcado como explícito o sensible, deberá compartir su fecha de nacimiento si no lo ha hecho antes. Las pantallas de advertencia no son nuevas para Instagram, sin embargo, antes no se requiere la fecha de nacimiento para ver este contenido.

Instagram dijo en una publicación de blog que utilizará la información para "garantizar que brindamos las experiencias adecuadas al grupo de edad adecuado". El mes pasado, la compañía dijo que a los usuarios menores de 16 años les asignará una cuenta privada cuando se unan a la plataforma.

Los cambios solo afectarán a los usuarios que no hayan compartido con anterioridad su fecha de nacimiento en la aplicación.