Karina, una nena de 10 años, denunció que es víctima de bullying en el colegio por parte de sus compañeros. La joven asiste a la escuela Güemes n°26, ubicado entre las calles 207 y 516 en Abasto, partido de La Plata.

El punto cúlmine sucedió el pasado viernes, cuando la niña salió de la escuela envuelta en el llanto porque le habían pegado. Por lo que Laura Balbuena, la madre de la joven, cansada de este fenómeno que sucede desde hace 5 años, buscó visibilizar el padecimiento de su hija.

La madre de Karina detalló que antes de la pandemia, su hija llegaba golpeada de la escuela y, al volver de trabajar, la encontraba con dolores en el cuerpo. "La nena me dice que le cortan el pelo, la empujan, le dicen cosas y por miedo no dice nada", declaró Laura.

Tal y como declaró, Karina planteó en reiteradas ocasiones que quería teñirse o cortarse el pelo y su madre no entendía la razón: "después me enteré que era porque le tiraban el pelo o le decían teñida, le sacan los colores y le pisan las zapatillas". Ante esta situación, la joven no quiere ir al colegio.

En las últimas horas, los directivos de la institución educativa se comunicaron con ella para informarle que habían hablado con los padres de los compañeros con el fin de "trabajar en el caso". Su único objetivo es que su hija se sienta segura de ir a la escuela y pueda estudiar tranquila.