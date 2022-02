La actriz Thelma Ferdín quien denunció a su colega Juan Darthés, por haberla violado cuando tenía solamente 16 años en un gira de la obra tetral "Patito Feo", anunció en sus redes sociales, que fue notificada que todo el proceso llevado a cabo hasta ahora, fue declarado nulo.

Fardín explicó que "un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción", detalló.

Indignada, la actriz siguió: "Que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos… injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil. Prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo y sin embargo hoy nos encontramos, después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento. “Todo lo que hice fue, entonces, para nada", sentenció Thelma.