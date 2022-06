El pronóstico de fuertes lluvias para esta semana comenzó de la peor manera en algunas localidades de Misiones, y Oberá se llevó la peor parte hasta ahora. Durante la tarde del martes, un temporal azotó a la capital del monte, que causó varios destrozos en distintos barrios, árboles caídos, y varios sectores de la ciudad inundados.

Ante la situación, la municipalidad de Oberá rápidamente realizó tareas de asistencia para garantizar la seguridad de quienes se vieron afectados, como así también prevenir mayores daños debido a los reportes climatológicos adversos.

En este sentido, desde Defensa Civil señalaron que los barrios Aeroclub, Progreso, Günther, 100 hectáreas y Kilómetro Cero fueron de los más afectados, y señalaron que en algunos casos, “el agua pasó de largo por las casas”.

"Desde la municipalidad se está asistiendo en todo lo que se pueda hacer hoy, para que el vecino pueda dormir calentito con un colchón y una frazada seca, para que mañana se pueda realizar bien lo que es la verificación estructural de las casas", informaron las autoridades, y agregaron: "Hasta que no les llegue el abrigo o la comida, no vamos a parar".

Además, señalaron que no hubo casos graves destacados, aunque cada una de las realidades de los damnificados es particular. Por último, destacaron la ausencia de reportes de personas desaparecidas: "Esperamos no recibir este tipo de novedades, pero nunca se sabe. Por el momento no llegó nada", mencionaron.