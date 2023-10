Segundos después de que terminara el discurso de Javier Milei en el hotel Libertador, Sergio Massa salió al escenario para dar su discurso como vencedor de la primera vuelta de la elección presidencial, con más del 36% de los votos. Convocó a los votantes de Myriam Bregman y de Juan Schiaretti, “y a los militantes de la Unión Cívica Radical que comparten valores como los nuestros” para que se sumen a su proyecto en el balotaje del 19 de noviembre.

Estas fueron las principales frases de sus mensaje:

-“Sepan que como presidente no les voy a fallar”.

“Nuestro país vive una situación difícil, compleja, llena de desafíos y dificultades. Sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para construir".

-"Argentina no es un país de mierda".

-“La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno, no soy de los que les gusta insultar, ni destruir al otro, construyo consensos, así me moví toda mi vida y así me voy a mover como Presidente de la república. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, del amigo-enemigo. Si algo ha quedado claro es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa”.

-“Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa cómo piensen”.

-