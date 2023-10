Luis Brandoni conversó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-"No puedo creer lo que está pasando en la TV argentina, no hay un solo programa con un actor. No hay un solo actor o actriz trabajando, solo pasan noticias policiales".

-"Al terminar de grabar, hubo una ovación a (Robert) De Niro. Se ganó el cariño y el respeto de todos".

-"Es un gusto grande que una figura como De Niro haya venido a grabar a Buenos Aires. De Niro ama esta ciudad. Lo primero que aprendió del castellano fueron todas las malas palabras posibles".

-"La participación de De Niro, demuestra con lo poco que hace, que es un grandísimo actor".

-"Cuando hicimos la segunda escena, ahí me di cuenta de que estaba trabajando con De Niro. En la primera escena lo hicimos con naturalidad, con un amigo".

-"Uno de los propósitos que se impusieron los directores fue lucir a la ciudad de Buenos Aires. Es una publicidad extraordinaria para mostrar la ciudad, se luce mucho".

-"En San Sebastián fue muy satisfactorio porque fue muy bien recibida. He recibido halagos y felicitaciones, estoy muy contento".