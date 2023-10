La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires deberá decidir si reabre la investigación relacionada con Cristina Fernández en el caso conocido como la "ruta del dinero K". Esto se debe a que el juez federal Eduardo Farah rechazó la recusación presentada por la defensa de la vicepresidenta contra los otros dos miembros del tribunal, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Los abogados de Cristina Kirchner habían objetado a Llorens y Bertuzzi por haber admitido a la ONG Bases Republicanas como parte querellante en el caso. Esta organización, vinculada al macrismo, busca revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta. Además, argumentaron que estos jueces habían aplicado un criterio diferente al rechazar la participación de la comisión bicameral de inteligencia como amicus curiae en el caso de espionaje. También mencionaron que el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau había impulsado un juicio político en su contra.

El juez Farah, quien no fue objeto de impugnaciones, asumió la responsabilidad de examinar y resolver el asunto. En su voto, Farah señaló que no veía "un signo claro de parcialidad" en la decisión de Llorens y Bertuzzi y que el planteo de juicio político no constituía un motivo para apartar a los jueces.

Ahora, la Sala II de la Cámara Federal tiene la tarea de decidir si se anula el sobreseimiento de Cristina Kirchner en este caso. La ONG busca revocar el sobreseimiento otorgado a la vicepresidenta, una decisión que previamente había sido emitida por el fiscal Guillermo Marijuan el pasado mayo.

Cabe destacar que el caso de la "ruta del dinero K" se inició en 2013 y una parte importante de la investigación ya ha sido remitida a juicio. En ese juicio, Lázaro Báez fue declarado culpable por su participación en una operación de lavado de dinero que involucraba aproximadamente 55 millones de dólares. Sin embargo, la decisión del tribunal fue impugnada y llevada ante la Cámara de Casación, donde se redujeron las sentencias y se absolvió a las hijas de Báez.

En cuanto a Cristina Kirchner, esta es la única causa en la que ha sido citada a declarar, aunque no se le han formulado cargos. Durante el año pasado, su defensa solicitó su sobreseimiento, pero finalmente retiró la solicitud al anticipar una posible respuesta desfavorable por parte de la Cámara Federal.

La decisión de la Cámara Federal será crucial para determinar si la investigación contra Cristina Kirchner en el caso de la "ruta del dinero K" continúa o si se mantiene su sobreseimiento. Este caso es una de las últimas investigaciones judiciales que aún se encuentran en la etapa de instrucción para la vicepresidenta, mientras que otras causas ya han avanzado a instancias posteriores.