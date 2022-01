Por Amir Khan para Al Jazeera. La noticia de una nueva variante descubierta en Chipre había surgido por primera vez el 7 de enero, cuando los científicos del Laboratorio de Biotecnología y Virología Molecular de la Universidad de Chipre, dirigidos por el Dr. Leondios Kostrikis, afirmaron que habían encontrado una nueva variante del virus SARS-COV-2. Dijeron que ya había infectado al menos a 25 personas. Según el Dr. Kostrikis, la variante contenía firmas genéticas similares a Omicron dentro de los genomas Delta, de ahí el nombre "Deltacron".

El ministro de salud de Chipre, Michalis Hadjipandelas, se apresuró a señalar que la nueva variante no era algo de lo que preocuparse en ese momento y que la secuencia se había enviado a GISAID, una base de datos de acceso abierto que rastrea la evolución del coronavirus.

El descubrimiento de la nueva variante comenzó a ser tendencia en Twitter, pero los expertos inmediatamente recomendaron precaución. La experta en COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Dra. Krutika Kuppalli, explicó en Twitter que no existía tal cosa como "Deltacron" y que probablemente se trataba de una "contaminación de laboratorio de fragmentos de Omicron en una muestra de Delta".

Otros científicos pronto intervinieron, y la opinión predominante fue que no se trataba de una variante nueva, sino más bien de un caso de contaminación de laboratorio. Las mutaciones no parecían tener un patrón recombinante, explicaron, lo que sugiere que Omicron y Delta no habían fusionado su material genético, a pesar de que ambos circulaban ampliamente.

El Dr. Tom Peacock, virólogo del Imperial College London, dijo que algún tipo de contaminación en el laboratorio probablemente provocó un error en la interpretación de la secuencia genética y explicó que tales errores no eran poco comunes en los laboratorios.

Pero si bien “Deltacron” puede no estar aquí, teóricamente es posible que dos variantes de coronavirus que circulan al mismo tiempo se crucen y formen una versión recombinante de ambas variantes. Si alguien está infectado con ambas variantes simultáneamente, existe una pequeña posibilidad de que ambas puedan infectar una célula humana al mismo tiempo. Esto aumenta las posibilidades de que su material genético, el ARN, se mezcle a medida que comienzan a multiplicarse y dividirse dentro de las células. En tal caso, la nueva variante recombinante incluiría material genético de ambas variantes.

Afortunadamente, esto no parece haber sucedido todavía, pero no es imposible. La mejor manera de reducir las posibilidades de que las variantes se fusionen para formar variantes recombinantes es reducir el número de infecciones en la comunidad. El enfoque debe ir más allá del alcance de las vacunas únicamente, aunque vacunar al mundo es increíblemente importante, se necesitan otras medidas.

Un paso clave sería garantizar que haya aire limpio en el interior a través de medidas de filtración y purificación. Reducirá la cantidad de partículas de virus en el aire y disminuirá las posibilidades de que las personas lo contagien. También será útil que todos los organismos de salud pública de todo el mundo recomienden enérgicamente el uso de mascarillas FFP2 o N95, que filtran las partículas de aerosol que contienen virus con mayor eficacia que las mascarillas de tela o quirúrgicas.

Al implementar estas medidas, podríamos ver una clara caída en el virus circulante y disminuir significativamente las posibilidades de que se forme una variante recombinante.

Flurona

Recientemente, ha surgido otro término que fusiona dos palabras: gripe y coronavirus. “Flurona” se refiere a los casos en los que alguien está infectado con COVID-19 y gripe al mismo tiempo. No es una enfermedad distinta, por lo que si bien los nombres pueden haberse fusionado en el término "Flurona", los virus en sí no se han fusionado.

La gripe y el SARS-Cov-2 son dos virus distintos que causan dos enfermedades diferentes; sin embargo, debido a la forma en que están estructurados los virus y cómo ingresan a las células, es posible infectarse simultáneamente con ambos virus. Si esto sucede, la persona infectada puede tener síntomas de ambos, pero los virus en sí no se fusionarán para formar un nuevo virus.

Se han informado casos de personas infectadas con gripe y COVID-19 al mismo tiempo en Israel, EE. UU., Hungría, Filipinas y Brasil. Se informaron casos de infecciones simultáneas de ambos virus desde febrero de 2020, antes de que se acuñara el término.

El hecho de que nos estamos volviendo más conscientes ahora puede ser el resultado de una mayor mezcla. Las restricciones de confinamiento y las medidas de distanciamiento social impuestas en muchos países durante las primeras etapas de la pandemia redujeron las tasas de gripe y otras infecciones. Pero a medida que los países han comenzado a abrirse en un intento por salvar sus economías, incluso cuando circula la variante Omicron altamente contagiosa, las infecciones habituales, como los resfriados y la gripe, han comenzado a circular nuevamente.

Si bien los científicos saben que es posible desarrollar COVID-19 e influenza al mismo tiempo, es demasiado pronto para determinar exactamente qué tan enferma podría enfermar la “Flurona” a las personas y tampoco está claro cuánta gripe circula debido a la falta de pruebas de rutina. por el virus. Sin embargo, sabemos que las personas mayores y aquellas con condiciones de salud subyacentes, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y condiciones que debilitan el sistema inmunitario, corren un mayor riesgo de contraer cualquiera de los virus.

Vacunarse contra ambos es la mejor forma de protegerse de la “Flurona”. Necesitará la vacuna contra la gripe y la COVID-19, ya que son dos virus diferentes y estar vacunado contra uno no lo protegerá del otro. Incluso puedes tener ambos al mismo tiempo, de hecho eso es lo que hice, con mi refuerzo COVID-19 en un brazo y la vacuna contra la gripe en el otro.