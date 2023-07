PRINCIPALES FRASES

DIFERENCIAS CON SANTILLI

“Cuando fui jefe de campaña (de Santilli) era una elección intermedia, era para diputado. Yo creo que El Colo tiene todas las características para ser diputado. Me parece que en este momento la provincia necesita alguien que tenga experiencia ejecutiva, que realmente conozca la provincia. Manejar el estado provincial, como cualquier Estado, requiere de experiencia. Tengo ocho años de intendente, más ocho años de ministro en la Ciudad de Buenos Aires, lo que me da un conocimiento del funcionamiento del Estado muy acabado. No es lo mismo una elección o un cargo legislativo….y esto no es un juicio de valor… no es lo mismo que un cargo ejecutivo”.

APOYOS DE INTENDENTES EN LA INTERNA DE JXC

“De los intendentes PRO están más en el espacio con nosotros. No sé el número exacto pero entre intendentes PRO e intendentes radicales creo que hoy por hoy tenemos el apoyo de la mayoría nosotros”.

SOBRE LA CANDIDATURA DE HUGO MOYANO

“Cada uno elige a los candidatos de acuerdo a los ideales y los valores que tiene. Lo que te puedo decir que (a Moyano) le ganamos en Independiente y ahora también le vamos a ganar en la política”.

A QUIÉN BANCA MACRI

“Mirá, a mí me banca. A mí me banca. Son 40 años que venimos trabajando juntos. Más de 20 en la política. Fui su ministro. Me conoce mucho, lo conozco mucho. Tenemos un gran afecto el uno con el otro, una gran confianza, así que a mí me banca…con El Colo habría que ver. Pero yo ceo que Mauricio hoy está en una posición de un referente indispensable, necesario, en la política argentina para todos, pero especialmente para nosotros. Y hoy va a cumplir ese rol, así que yo no esperaría de Mauricio una opinión pública inclinándose más por uno o por el otro pero sí no hay ninguna duda de que me banca. Ojalá me vote a mí. Por el apoyo que me ha dado supongo que sí”.

DIFERENCIAS CON LARRETA

“Tengo ideas diferentes a Larreta. Tenemos diferencias tácticas de cómo encarar lo que viene y cómo encarar el nuevo gobierno. Si se tiene que bajar (como pidió Joaquín de la Torre) o no se tiene que bajar en mi opinión lo tiene que definir Larreta. Yo no soy quién para bajar a nadie. No me cabe duda de que nosotros tenemos una oferta electoral, un programa y una convicción para llevar adelante ese programa que es superadora de lo que Larreta le puede ofrecer a la gente”.

HALCONES Y PALOMAS

“No me gustan los encasillamientos. Ahora, si querer que este país esté en orden, si querer que en este país la ley sea lo que nos ordena, si queremos que en este país haya más seguridad, si queremos que no haya inflación, si queremos que la gente viva mejor…es ser halcón, bueno sí, soy halcón. Para que quede claro la diferencia entre lo que encarna Larreta y lo que encarna Patricia. Horacio dice: ´organicémonos ahora en términos electorales, vamos al frente, ganamos y después gobernamos`. Para lo cual tienen que ser acuerdos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir `venís conmigo, vamos adelante y yo te ofrezco algo, te ofrezco un ministerio, te ofrezco un puesto´. Es una posición transaccional en un momento electoral. Nosotros lo que decimos es: ´lleguemos con nuestra idea, expliquemos a la gente nuestra idea, y una vez que estamos ahí, obviamente no vamos a tener mayoría parlamentaria, vamos a buscar en el Parlamento los acuerdos necesarios para poder gobernar´. ¿Esto se puede? Sí, se puede, porque lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Nunca tuvimos mayoría absoluta en la Ciudad de Buenos Aires, y, sin embargo, en el caso mío saqué 8 presupuestos. Y en Lanús nunca tuve mayoría absoluta y fuimos al Concejo Deliberante y conseguimos los acuerdos. Así funciona la democracia”

LA PROPUESTA DE SUMAR A SCHIARETTI

“Me parece extemporáneo. No es el momento. Yo siempre digo, la política es diálogo y búsqueda de consenso pero con límite de tiempo, porque hay que decidir, no se puede llevar eternamente….mantener muchos platitos en el aire. Hay que direccionarse, focalizarse, avanzar y tomar decisiones, aun cuando esas decisiones las hacemos en una situación de incertidumbre y nos puede dejar mal parados porque el corte es este, llegamos hasta acá. Me parece que Patricia en eso, el liderazgo de Patricia encarna toda la necesidad para poder llevar adelante un programa de gobierno, que va a ser un programa que va a tener sus bemoles respecto a los intereses que vamos a tocar”.

“DOCTRINA BARADEL”

“Parece que hoy Baradel marca la política educativa del país. Y eso no puede ser. La política educativa la marca el Estado. Nosotros vamos a dar vuelta como una media eso, en términos de contenido de la educación hoy está tremendamente ideologizada, con una ideología berreta, populista. Toda la infraestructura funciona mal. Este año en el colegio secundario de la provincia había un programa que se llama 40 años de democracia, o algo parecido, que es una oda al cristinismo. Lo que yo digo es que en el colegio secundario está bien que se habla de política, está bien que se hable de ideología. Pero de todo. Y a los chicos hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Y no hay que ser tendencioso para meterle en la cabeza a los pibes cosas que sólo le conviene al poder de turno. Me parece que eso es de una bajeza tremenda ¿Por qué? Porque eso condiciona el futo de la vida de los chicos. Y vos no podés decir: `la vida es esto` y mostrarle un solo camino. Mostrale todos los caminos. Baradel les quiere mostrar un solo camino, que es su verdad. ¿Cuál es su verdad? Que la educación la maneje un grupito de poquitas personas, que dicen representar a los maestros y que en verdad no representan a nadie”.

CORAJE CON LOS PODEROSOS O CON LOS DÉBILES

“Patricia se ha peleado con Moyano cuando con Moyano no se peleaba nadie. Es recordado. Por algo le dicen La Piba, porque se lo dijo Moyano tratando de provocarla y no pudo. Mirá, yo estoy en equipo y analizamos continuamente las medidas que hay que tomar y Patricia, te puedo asegurar, tiene el coraje para llevarlos adelante. Eso (que se viralizó, sobre el recorte a jubilados que implementó Patricia Bullrich durante el gobierno de la Alianza) es extractar y sacar de contexto, realmente, un tema muy puntual, muy delicado, que es el tema de una reforma previsional. No es así, no va a ser contra los débiles. Muy por el contrario. Fijate que este gobierno, que dice defender a los débiles, defender a los pobres, cada vez genera más pobres y más débiles. Su política genera más eso. Nosotros, por el contrario, los vamos a sacar de la pobreza”.

PROTESTAS, DISTURBIOS Y REPRESIÓN EN JUJUY

“Es feo cuando se subvierte el orden de esa forma. Evidentemente ahí hubo intencionalidad política. Yo no puedo decir, porque no me consta, qué persona física lo provocó. Ahora, claramente…Mirá, hay un problema. Por eso yo hablo del orden. Fijate: se eligió una Asamblea Constituyente. Se votó una Constitución por mayoría. Se hizo como marca la ley. Y un grupo de gente que no estaba de acuerdo con eso fue y rompió todo. Es muy feo eso cuando, además, hay un Estado que defiende eso, que defiende el `che, no le den bola a la Constitución, como no me gusta vayan y rompan`. Eso es cristinismo puro. Es decir, `si la ley me favorece yo la creo, y si no me favorece la volteo`. Así no va. Cuando la cosa toma un grado de violencia tal, el Estado tiene que defender. Es decir, tiene que defender a la gente de bien. El Estado en ese momento es la policía, y la policía actuó de acuerdo a los protocolos. Si alguno se sale del protocolo… y bueno, habrá que ver luego….Lo que no podemos decir es: `El Estado reprimió mal`. No, el Estado lo que hizo fue defender a los buenos, a la gente que no hace lío, y defender la propiedad del Estado. Si viene la violencia la policía está preparada para responder de la forma que responde. Entonces, más allá de excesos puntuales, siempre que pasan estos líos en la calle puede haber algún exceso. Ahora, por eso no podemos decir: `che, la policía no tiene que actuar y que rompan todo porque sino es la ley de la selva´”.

EL NO ACUERDO CON MILEI

“Milei trajo a la política algunas ideas que yo comparto. Ahora, me parece que Milei sobrepasó algunos límites de lo que es su ideología, que resulta contradictorio. Una es el liberalismo extremo. No puede ser tan liberal que cada uno haga lo que quiera en la sociedad. La sociedad necesita límites en su funcionamiento. Como ya lo dijimos muchas veces, el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Entonces tiene que haber un Estado y un grupo de leyes que ordenen el funcionamiento de la sociedad. No se puede funcionar sin Estado, sin Banco Central. En el límite no se puede vender órganos. Entonces, el extremó ese concepto. Pero además es contradictorio con la economía. Él dice que quiere hacer una economía dolarizada. O sea, con el dólar. Si es liberal, que me deje elegir a mí la moneda, no que él me la imponga. Es mejor una bimonetaria, para que yo elija si quiero estar en peso o si quiero estar en dólares. Milei debería decir si es un liberal extremo que piensa que se pueden vender órganos o es un no liberal que me quiere imponer una moneda. Moneda que por otra parte es foránea. Quita al Estado argentino la potestad de hacer política monetaria.

PLANES SOCIALES

“Los vamos a empezar a bajar inmediatamente en un plano de la educación. Y esto que te voy a contar lo hacemos en Lanús. No es ningún invento: escuela de oficio en el sector público y en el sector privado para dar la oportunidad a la gente a que empiece a capacitarse. Un fondo de desempleo para todos los que se incorporan al sistema. Incentivos al sector privado para las personas que tomen. En este momento en Lanús estamos por sacar una ordenanza para que las Pymes que tomen gente le vamos a dar una pequeña subvención para que puedan pagar parte del sueldo por un tiempo. Ese conjunto de medidas va a ser que paulatinamente, esto hay que decirlo, los planes vayan bajando. No porque venga yo como gobernador o Patricia como presidente ´hoy se cortaron los planes, millones de personas se mueren de hambre´. No, no es así. Vamos a darle los elementos para que los planes bajen. Los planes son malos. Este gobierno los fomenta, nosotros no los vamos a fomentar. Y todo se va a basar en la meritocracia. Y un tema no menor: el que tiene un plan va a poder trabajar, porque hoy el que tiene un plan no quiere trabajar porque le quitan el plan, entonces trabaja en negro. Nosotros vamos a decir que por un tiempo pueden convivir las dos cosas. Pero todo eso no puede ser eterno. No puede ser que menos personas trabajando mantengan a un montón de personas que no trabajan”

LO BUENO Y LO MALO DE KICILLOF

“Yo creo que lo bueno de Kicillof es que es coherente y constante con su idea. Él tiene una idea de Estado que no es la que yo comparto. Tiene una idea de democracia que yo no comparto. Él siente como él es gobernador tiene que hacer lo que quiere. Y se olvida que hay Senado y una Cámara de Diputados que aprueban leyes y que estas leyes hay que cumplirlas. Kicillof es el representante extremo del pensamiento kirchenrista en términos del funcionamiento del estado”

INSEGURIDAD

“En el marco de nuestro programa de gobierno nosotros vamos a trabajar una fuerte descentralización hacia los municipios en determinadas políticas públicas. Una de ellas es la seguridad. Hoy en Lanús tenemos mil cámaras, tenemos 13.000 botones de pánico, tenemos casi 90 móviles, 3 veces más de lo que tiene la policía…lo que es la seguridad ciudadana. Y presentamos un proyecto de ley para que la policía local dependa del intendente. Nosotros creemos que ese paso hay que darlo porque es el intendente el que puede manejar la prevención, la contención. Es el policía de la esquina el que tiene que depender de un comisario, que dependa del intendente. Por un tema de despliegue territorial de capacidad de conocimiento del territorio. Algo parecido funcionó en tiempos de María Eugenia y Mauricio, con Cristian Ritondo como ministro y Patricia como ministra de Seguridad. Y funcionó. Nosotros bajamos muchos los índices delictuales en Lanús trabajando de esa forma”

BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

“Yo estoy por aumentar el tema de lo punitivo para los menores de edad. Pero eso hay que acompañarlo con construcción de cárceles para menores. Hay que bajar la edad y ver cómo se instrumenta la justicia a través de jueces que en algunos lugares son muy permisivos”

INDEPENDIENTE, BARRAS Y DOMAN

“Independiente está muy tranquilo. Hay un desarrollo familiar en la tribuna que es muy lindo. Me hace acordad a la época que mis chicos eran chicos y yo los llevaba a la cacha. Se está desarrollando alrededor el Fan Fest, que es un lugar para compra del merchandising, confitería. Hay un clima mucho más lindo del que supo haber hace muchos años atrás. Independiente, toquemos madera, está tranquilo en ese sentido. A mí no me gusta polemizar en términos personales en los medios, pero sí te voy a decir (que la renuncia de Doman) me cayó mal porque me complicó la vida. Un tema fáctico. Yo era vicepresidente, que no es un cargo ejecutivo. El presidente es un cargo ejecutivo. Ahora yo, en medio de la definición de si iba a ser candidato, tomé el tema con mucha responsabilidad porque creo que corresponde, porque es un problema institucional para Independiente. Yo quiero a Independiente en serio, tengo 33 años de socio y no iba a dejar que una renuncia intempestiva complicara la vida institucional. Me cayó mal porque me complicó la vida, porque me enteré así de sopetón, no sabía nada, y porque, además, dijo algunas cosas a su salida que no son ciertas. Él dijo que yo me había comprometido a traer plata al club. Hay como un dogma en el fútbol, en el ambiente del fútbol, que es que para ser dirigente tener que traer plata. No es así. Primero que Independiente necesita, digamos, este año va a necesitar, desde que nosotros asumimos 10 millones de dólares. Si alguien piensa, que conoce mi vida, que yo tengo un patrimonio de 10 millones de dólares para poner en Independiente… de ninguna manera. Además, no corresponde. Lo que yo me comprometí es a mi trabajo profesional. De hecho tomé el tema, y si dios quiere, la semana que viene, cancelando prácticamente toda la deuda que nos tiene inhibidos. Te resumo: no me cayó bien.

MARATEA Y LA POLÉMICA POR LA COLECTA Y EL FIDEICOMISO

“Otra típica de acá que arma relatos y busca mugre debajo de la alfombra. Se juntaron las puntas (alude al kirchnerismo y ex directivos de Independiente). A Maratea no lo conocía, el fenómeno Maratea no lo conocía, por un tema de edad a los influencer no los sigo, cuando me lo contaron (lo de la colecta) dije que me parece fantástico y que Independiente no se mete institucionalmente, que es una iniciativa del chico, que me parece fantástico. Me preocupé por ver su trayectoria y el pibe había hecho muchas cosas piolas. Y dije ´dejemosló y el día que venga el dinero, bienvenido´. A partir de ahí se arma una polémica respecto de Maratea, respecto del fideicomiso. Ahí es donde se va la intencionalidad. Tenés un fideicomiso hecho en Neuquén ¿Por qué interviene la Inspección General de Justicia de Buenos Aires? La verdad no sé porqué lo hizo en Neuquén pero es legal. No es ilegal. Cuándo el señor Nissen alguna vez salió a decir algo en los medios. Nunca. Apareció de golpe con esto y a los tres días tuvo que salir a pedir disculpas en una conferencia de prensa con el chico. Yo me río porque cuando me dicen ´hay este problema, hay este problema´ yo no voy a defender al chico, se sabrá defender, digo chico porque es un pibe muy joven, se sabrá defender, tiene sus abogados, sus contadores, pero lo que están diciendo tiene una clara intencionalidad política. Llegó a decir ´no hay que poner más plata en el fideicomiso´. Lo de la conferencia de prensa entre Maratea y Nissen fue patético. Nissen tuvo que retroceder. Yo creo que en este caso puntual era algo contra mí, como PRO. Eso me enojaba un poco y me daba bronca y me pregunta ¿por qué Independiente institucionalmente le hacen un ataque como este? Independiente tiene una trayectoria intachable. Y también…una cosa…que me saca una sonrisa…. ¿cuándo Nissen, cuando los Moyano no querían hacer una elección y la pasaban y la postergaban e Independiente era el lío que era…cuándo la Inspección General de Justicia dijo `che, miremos a Independiente que me parece que hay lío”. Bueno, ya pasó. Maratea juntó más de 900 millones de pesos. Creo que la semana que viene nos van a autorizar a la compra de dólares. Vamos a transferir 4 millones de dólares, el resto que son hasta 6 lo vamos a pagar con los fondos de Independiente, y si dios quiere vamos a entrar en una normalidad institucional en los próximos meses.

POSTURA SOBRE LA ELIMINACION DE UN DESCENSO

“A mí me gustaría un campeonato de menos equipos. La verdad, lo digo sinceramente, en esta semana no me metí en el tema, no fui a votar a la AFA. Igual no esquivo el bulto. A mí me parece que lo que hay que tener son campeonatos que vayan dejando al campeonato de Primera o a la Liga, como lo quieras llamar, una cantidad de equipos que lo haga posible. Ahora déjame hacer un comentario que voy más allá. Hay que entender que el fútbol argentino está perdiendo competitividad porque los pibes se van muy jóvenes. Y los pibes se van muy jóvenes porque el fútbol no es rentable en términos de sostenimiento, no de ganar plata. Entonces tenemos que reformular todo: los campeonatos, la administración de los clubes, el financiamiento de los clubes. Hay que hacer un gran trabajo. A mi me apasiona el tema porque yo veo cómo otros países han organizado el deporte, sin perder de vista que son deporte, sin perder de vista que es un entretenimiento para la familia. También hay que entender que para muchas personas es un negocio. Hay que regular todo eso para que funcione y hay que hacer. Y hay que hacerlo todo blanco. El día que eso sea así…Hemos perdido competitividad con Brasil. Va a ser muy difícil ganar la Copa Libertadores contra los brasileros ¿Por qué? Porque tienen jugadores que lo pueden bancar.

SU CONTINUIDAD EN INDEPDENDIENTE Y EN LA INTENDENCIA

“La intendencia, la responsabilidad mía, yo creo que se tiene que sostener hasta el final del mandato. Por ahí en la campaña me tomo una licencia pero es mi responsabilidad seguir. En Independiente hay asamblea el 6 de julio, vamos a ver qué dice la asamblea. Yo podría, si logramos que el cargo de presidente no sea tan ejecutivo, si puedo delegar algunas tareas, podría seguir. Obviamente hay un punto donde la candidatura va a estar cerca y en un punto, si dios quiere, voy a haber ganado, en ese momento entonces sí tengo que dejar. Es complicado ser gobernador y ser presidente de Independiente porque se prestaría a muchas suspicacias en el nombre de Independiente, que no me gustaría que la institución las reciba”-