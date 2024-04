Bravo.Continental "Si los números definitivos son los que ya dio el Gobierno, la Universidad no va a poder funcionar" "Casi el 90% de los fondos son para pagar los salarios de los profesores y no docentes. Eso no viene siendo actualizado por paritarias, el Gobierno decide unilateralmente y los profesores perdieron el 35% de su poder adquisitivo", explicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.