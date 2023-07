El precandidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, dialogó con Eduardo Serenellini en Pulso Continental sobre el conflicto en Jujuy y las medias que se deben tomar para que “haya orden en el Gobierno”.

“En Jujuy la Policía actuó como tenía que actuar. No se puede tirar piedras porque no estoy de acuerdo”, reflexionó. Los argentinos necesitamos un Gobierno que ordene el Estado. No se puede pasar por encima de una norma porque al Estado le conviene".

"Estoy en contra de lo que dijo Valdés y es una barbaridad. Podría tener un problema legal si interviene un fiscal", aseguró. El diputado nacional Eduardo Valdés planteó que si la oposición llega al gobierno habrá “convulsión social” como la que hoy “existe en Jujuy”.