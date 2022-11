El actor surcoreano de 24 años, Lee Ji Han, participante del reality show “Produce 101″ en su segunda temporada, murió en la madrugada de este domingo en la estampida humana durante los festejos de Halloween en Seúl. Hasta el momento, la tragedia ha dejado un saldo de 154 muertos y otras 150 personas heridas.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de las redes sociales de la productora 935 Entertainment, a la que pertenecía Lee Ji Han. Había debutado en 2019 con su participación en la serie “Today Was Another Nam Hyun Day” y además, salió en el reality show “Produce 101″, la competencia para ser parte de una banda de K-pop.

"Es verdad que Lee Ji Han falleció debido al accidente en Itaewon el 29 de octubre”, confirmó la agencia 935 Entertainment al portal de Xports News. “Nosotros también desearíamos que no fuera verdad, y estamos conmocionados escuchando las noticias”, agregaron.

La agencia de talentos no dio más detalles sobre la muerte del actor, pues aseguran que la familia está “sufriendo un inmerso dolor”. Sin embargo, no dudaron en hacerle un pequeño homenaje, asegurando de que Lee Ji Han era “Una persona amistosa y cálida”. Además, destacaron su pasión por la profesión. “Es difícil creer que ya no podremos verlo”, lamentaron.

Asimismo, en las redes sociales del actor también se anunció su muerte. “El actor Lee Ji Han, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9Ato Entertainment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos ha dejado”, informaron junto a una placa negra. “También esperábamos que no fuera cierto y estamos conmocionados al escuchar la noticia”, añadió la productora.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias afligidas que están profundamente entristecidas por la pérdida repentina y a todos aquellos que aman, aprecian y lloran junto con el actor Lee Ji Han”, sigue el texto. “Recordaremos durante mucho tiempo la imagen del actor, quien brilló maravillosamente con su pasión por la actuación”.

De igual manera, dos amigos cercanos al joven también expresaron su conmoción por la noticia: “Ji Han dejó este mundo y partió hacia un mejor lugar. Por favor, vengan a saludarlo en su último viaje”. “Mis condolencias a quienes partieron antes de tiempo en el incidente de Itaewon. No puede ni imaginar el dolor de la familia”, expresó Kim Do Hyun, compañero del actor fallecido.