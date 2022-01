Los ataques de tiburones aumentaron en todo el mundo en 2021 luego de tres años de disminución, aunque el cierre de playas en 2020 causado por la pandemia de coronavirus podría hacer que las cifras parezcan más dramáticas, dijeron el lunes funcionarios de EE. UU.

Los investigadores del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones registraron 73 incidentes no provocados el año pasado en comparación con los 52 de 2020 , según un nuevo informe administrado por el Museo de Historia Natural de Florida y la Sociedad Estadounidense de Elasmobranquios.

El gerente del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, Tyler Bowling, señaló que 52 mordeduras en 2020 fueron las más bajas documentadas en más de una década. Las 73 picaduras en 2021 se alinean más estrechamente con el promedio mundial de cinco años de 72.

“Las mordeduras de tiburón se redujeron drásticamente en 2020 debido a la pandemia”, dijo Bowling. “El año pasado fue mucho más típico, con números promedio de mordeduras de una variedad de especies y muertes de tiburones blancos , tiburones toro y tiburones tigre”.

Los investigadores vieron 11 muertes relacionadas con tiburones el año pasado, nueve de las cuales se consideraron no provocadas. Australia tuvo tres muertes no provocadas, seguida de Nueva Caledonia con dos. Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda y Sudáfrica sufrieron cada uno un solo ataque mortal de tiburón no provocado.