Tamara Doldán, la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual con acceso carnal habló por primera vez y reveló su rostro, luego de un estricto silencio para protegerse.

La joven, en diálogo con Infobae, reveló este lunes por la mañana qué siente respecto al fallo del juez Javier Mafucci Moore, que negó el arresto del futbolista, y a la situación actual de Villa como delantero de Boca.

En base a esta línea, la mujer contó a Infobae que siente dolor y que la situación la "hiere", y que pidió que el club tenga un poco más de empatía y respeto ante la situación. Además, agregó que le requirió mucha valentía tomar la decisión de denunciar a Villa.

"Si yo no sano de eso, no voy a poder seguir con mi vida nunca. Me merezco poder hacer algo. Por eso, también hago la denuncia. Si no lo hago yo, no lo puede hacer nadie. Yo pasé Navidad encerrada y llorando. De a ratos estoy bien, de a ratos no. Esto que estoy viviendo es una vida que no es digna de tener. Nadie se merece una vida así. Hasta dormida me pasa. Me levanto a la madrugada y estoy perdida. Todo el tiempo lo recuerdo", declaró Doldán, al mencionar a su hijo y su responsabilidad como madre.

Luego, la denunciante dijo que Villa la quiso manipular, pero que ante la firmeza de Doldán, el mano derecha del delantero, llamado Félix, le ofreció 5000 dólares para esconder la situación. “Firme acá Tamara y me borra todo”, le habría dicho.

Antes de terminar la conversación, Tamara dijo que ya sabía a quién se enfrentaba y cuál iba a ser la resolución del juez, pero que todavía tiene fe en la Justicia. Yo creo que si él fuera una persona normal, esto no pasaría. Si sacamos que es Sebastián, ¿qué pasaría? ¿Podemos verlo como normal para juzgarlo? Es más por quién es y por el patrimonio que tiene.", apuntó y, en relación a si tiene algún mensaje para Villa, cerró tajante: "No tengo nada para decirle".