La triunfadora del partido de ultraderecha "Hermanos de Italia", Giorgia Meloni de 45 años, se convertirá en la primer presidenta mujer en la historia de Italia. En conjunto a los aliados de La Liga (Salvani) y Fuerza Italia (Berlusconi), promete formar un gobierno que “una a los italianos”.

En horas de la madrugada se daban a conocer los primeros comicios de las mesas escrutadas, y ya anunciaban una proyección de más de 50% a favor de Meloni. En horas del mediodía se anunciaba que el partido de derecha y centroderecha quedarían a la cabeza con 236 Diputados y 114 Senadores.

"No estamos en un punto de llegada sino de partida, y desde mañana deberemos demostrar nuestro valor", anunciaba la presidenta electa en su primer discurso al pueblo italiano y agregó: "De los italianos llegó una indicación clara: un Gobierno de centroderecha guiado por Hermanos de Italia".

El líder de La Liga, Matteo Salvini, apunta a convertirse en Ministro del Interior para desplegar su política contraria a los inmigrantes y los rescatados en altamar. También analizó la victoria de Meloni y prometió que hay "Gobierno para cinco años" y agregó: "Hay un gobierno elegido por los ciudadanos con una mayoría clara de centroderecha en Diputados y Senadores. Por al menos cinco años espero que no haya cambios y pondremos en el centro solo las cosas para hacer".

Asimismo dejó ver la buena relación que tiene con su par en el Gobierno, al reconocer que “Giorgia estuvo muy bien, trabajaremos juntos muy bien por mucho tiempo”, además de pronosticar que Italia tendría cinco años de estabilidad por delante .Por otra parte, el Partido centroizquierdista Democrático, prometió que le hará una “una oposición dura e intransigente” al nuevo gobierno.

Meloni milita desde los 15 años con la ultraderecha, cuando se inscribió en el Frente de la Juventud del Movimiento Social Italiano, fundado en 1947, por los sobrevivientes de la élite de la República Social Italiana, dirigida por Giorgio Almirante, ex ministro del Duce. En el 2012, la flamante presidenta, fundó el partido Hermanos de Italia, dando una bocanada de oxígeno a la alianza.

Con tan solo 29 años fue elegida como diputada y rápidamente implementó sus posturas en relación a los derechos de la comunidad LGTB, aborto e inmigración, tomando el cargo de Ministra de la Juventud dos años después y generando en su partido una forzada moderación.

Luego de la victoria electoral, declaró: “Soy Giorgia Meloni, soy mujer, soy madre y es muy probable me convierta -a los 45 años- en la primera Presidenta del Consejo en Italia. Si Berlusconi y Salvini no realizan ninguna jugada, claro. Y quiero saludar con buena paz a los que me consideran una fascista o a los que, incluso en el extranjero, ya tienen miedo de lo que voy a hacer”, dejando a las claras en su cuenta de Twitter que tiene muy en claro que quiere hacer.

La impetuosa mujer es bienvenida en los medios de comunicación por sus discursos carismáticos pero devastadores, en los que la audiencia suele prestar atención, incluso es elogiada por personalidades como Vittorio Feltri, el periodista más famoso de la derecha dura. “Que Meloni haya llegado tan lejos en Italia es gracias a todos los que la blanquearon en el camino. Desde los medios de comunicación, que se empeñan en calificar de `centroderecha´ a Salvini y a Meloni, hasta una desorientada centroizquierda que la subestimó y legitimó", reconoció la analista Alba Sidera.

Lo que preocupa a futuro a sectores de Italia y Europa es la conexión de Meloni con grupos de interés rusos cercanos a Vladimir Putin, y aseguran que habrían recibido dinero proveniente de Moscú y estarían relacionados con los hechos que llevaron a la caída del ex presidente Mario Draghi del poder.