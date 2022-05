Trabajadores somos todos. Al menos todos los que dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y empeño en una causa doble: realizar una buena labor y llevar el alimento a nuestros hogares.

En Continental, el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno, es lo que nos permite llegar al oyente, al lector, el que posibilita el sueño de ser mejores, de crecer, de desarrollar la proyección de la radio del futuro, de esa radio multiplataforma generadora de contenidos que va a hacer la diferencia.

De modo que a todos gracias, a todos felicidades, a todos el mas profundo y sincero reconocimiento.

El orgullo de ser trabajadores (De Haroldo Conti 1975). "¿Qué diferencia hay entre lo que hacía mi abuelo, que era carpintero, o mi padre, un tendero y vendedor ambulante, y lo que yo hago? Mi abuelo manejaba el serrucho y la garlopa; yo manejo mi máquina de escribir, mis ideas y un lenguaje. Ni siquiera estoy exceptuado del esfuerzo físico. No quiero que mi oficio me destaque o jerarquice... El único privilegio al que puedo aspirar es que algún día mis compañeros albañiles o mecánicos me reconozcan como uno de los suyos. Y así como alguien podrá decir “mi orgullo es ser albañil”, yo diré “mi orgullo es ser escritor”, el de construir historias tal como el albañil construye casas. "