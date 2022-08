Estefi Berardi se fue de LAM al aire, cuando se enteró que habían robado en su casa

Estefi Berardi no gana para sustos y la inseguridad la tiene al maltraer. Ayer, debió abandonar el programa LAM, donde es panelista, mientras estaba al aire, cuando se enteró que nuevamente, habían entrado de robar a su casa.

“Como verán, Estefi no está acá con nosotros. Ahora va a entrar porque estábamos por salir al aire y otra vez le quisieron robar en la casa. Es la segunda vez en el año”, comentó el conductor Ángel de Brito.

Berardi ingresó y contó lo ocurrido: "Es la segunda vez dentro del mes. Me acaba de pasar porque se activó la alarma y me empezaron a llamar. Yo tengo dos personas que confianza que llaman por si se activa. Me ha pasado que la alarma falle y se dispare, y pensé que podía ser eso”, explicó.

Además, agregó que: "Tengo la policía en mi casa con patrulleros porque un chorro volvió a entrar, rompió la reja -que no sé cómo hizo- del cerramiento que era buenísimo y, como se disparó la alarma porque puse todo un equipo, se fue. Lo agarraron, por eso está la policía y voy a tener que ir. Ay, qué horrible vivir así. Primero me llamó mi novio y me dijo ‘voy yo’. Y está ahí con un amigo. Me mandaron un video que esta la policía ahí. Hace 3 años que vivo en ese departamento. Mi novio lo enganchó adentro y se escapó por el techo. No se llevaron nada”, relató conmocionada.